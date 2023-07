Παράξενα

Θεσσαλονίκη: τα... “πέταξαν” και έκαναν γυμνές ηλιοθεραπεία στη Λεωφόρο Νίκης

Οι δύο γυναίκες που έκαναν γυμνές ηλιοθεραπεία, τράβηξαν τα βλέμματα των περαστικών.

-

Ένα κύμα καύσωνα -το πρώτο για φέτος- βρίσκεται προ των πυλών και με τη θερμοκρασία να έχει πάρει ήδη ανοδική πορεία, δεν είναι λίγοι εκείνοι που απολαμβάνουν στιγμές ανεμελιάς στις πολεις.

Έτσι έκαναν και δύο νεαρές στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες... "πέταξαν τα ρούχα τους" και απόλαυσαν τον ήλιο στην Λεωφόρο Νίκης στην Θεσσαλονίκη.

Όπως είναι φυσικό το στιγμιότυπο με τις δύο γυμνίστριες να κάνουν ηλιοθεραπεία δίπλα στο δρόμο και την α’ προβλήτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, απαθανατίστηκε και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Πηγή εικόνας: rthess.gr

