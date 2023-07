Πολιτική

Γεραπετρίτης σε Στόλτενμπεργκ: έλεγχος για εξοπλισμούς που στρέφονται κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ (εικόνες)

Συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ είχε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τι δήλωσε για την Τουρκία και κατά την είσοδο του στην Σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ.

Tη σταθερή θέση της Ελλάδας ως προς την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντηση που είχε με τον γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι σημαντικό «κατά τη λήψη αποφάσεων για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού προς κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να εξασφαλίζεται ότι νατοϊκοί εξοπλισμοί δεν χρησιμοποιούνται κατά νατοϊκών συμμάχων».

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε:

«Σήμερα είχαμε, στην έδρα της Συμμαχίας, μία πρώτη συνάντηση εργασίας με τον Γενς Στόλτενμπεργ, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, η οποία διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα. Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και τις ανησυχητικές εξελίξεις στο πεδίο και υπογραμμίσαμε την ανάγκη ταχείας αποκλιμάκωσης της τεταμένης κατάστασης στο Κόσοβο και ενίσχυσης του ρόλου της EULEX.

Συζητήσαμε, επίσης, για τη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους. Από πλευράς μου, ως υπουργός Εξωτερικών, αλλά και υπό την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, εξέφρασα τη σταθερή θέση της Ελλάδας ως προς την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Τόνισα, επίσης, ότι είναι εξόχως σημαντικό κατά τη λήψη αποφάσεων για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού προς κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να εξασφαλίζεται ότι νατοϊκοί εξοπλισμοί δεν χρησιμοποιούνται κατά νατοϊκών συμμάχων. Επεσήμανα, ιδιαίτερα, την ανάγκη τήρησης, κατά τη λήψη των αποφάσεων στο ΝΑΤΟ, μίας ισορροπημένης προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των συμμάχων.

Συζητήσαμε, επίσης, για την Ουκρανία και είχα την ευκαιρία να υπογραμμίσω τη σημαντική και πολυδιάστατη ελληνική αρωγή στον αγώνα του ουκρανικού λαού, ενώ ανταλλάξαμε απόψεις και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο την προσοχή του και στις εξελίξεις στην περιοχή της Νότιας Γειτονίας, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκα στην εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απαρέγκλιτος όρος είναι η πλήρης συμμετοχή της Κύπρου στη συνεργασία αυτή.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σήμερα, 20 Ιουλίου, που είναι η "μαύρη" επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο».

Σε δήλωση του, κατά την άφιξη του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ο κ. Γεραπετρίτης είπε:

«Προσέρχομαι για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η παρουσία μου αυτή συμπίπτει με μια μαύρη επέτειο για τον ελληνισμό, την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου 1974.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους ομολόγους μου Υπουργούς, για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία, και να ανταλλάξουμε απόψεις με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Antony Blinken, για θέματα ασφαλείας.

Επιπλέον, θα ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με τις εξελίξεις στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά την συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, και να επισημάνω τις προοπτικές που ανοίγονται μετά την συνάντηση αυτή.

Τέλος, θα αναφερθούμε στα σχετικά με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Είναι αυτονόητο ότι η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και όλων των προϋποθέσεων που θέτει το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπω σε μια αγαστή συνεργασία για το καλό της Ευρωπαϊκής Οικογένειας».

