Δωρεά οργάνων: Χάρισε ζωή η 14χρονη Χριστίνα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ζωή σε δύο νέους χάρισε η 14χρονη Χριστίνα που έπεσε θύμα τροχαίου στην Πάτρα.

Δώρα ζωής σε δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη χάρισαν οι γονείς της 14χρονης που έχασε τη μάχη για τη ζωή ύστερα από τρεις εβδομάδες στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, αποφασίζοντας να προσφέρουν τα όργανά της.

Λήπτες των κερατοειδών της 14χρονης, η οποία είχε πέσει θύμα τροχαίου, είναι μία 29χρονη κι ένας 28χρονος. Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από την ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με επικεφαλής τον καθηγητή Οφθαλμολογίας ΑΠΘ, διευθυντή της Κλινικής, Νικόλαο Ζιάκα.

«Η μία μεταμόσχευση στην 29χρονη έγινε χθες, ενώ σήμερα έγινε η μεταμόσχευση στον 28χρονη λήπτη. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε όλο αυτό είναι οι γονείς της 14χρονης, που αποφάσισαν να δωρίσουν ζωή στους συνανθρώπους μας. Μετά τη συγκεκριμένα δωρεά ξεκίνησε ένα "κύμα" δωρεάς οργάνων, καθώς αναμένεται σήμερα να γίνουν άλλες δύο μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς από μία δότρια 58 ετών σε έναν 60χρονο λήπτη, καθώς και από μία 70χρονη δότρια σε έναν 80χρονο λήπτη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δύο μέσα στην εβδομάδα. Μακάρι να διαρκούσε αυτό το "ρεύμα" δωρεάς οργάνων, αλλά δυστυχώς διαρκεί λίγο», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ζιάκας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως από την αρχή του έτους, όπως σημειώνει ο κ. Ζιάκας, «έχουν γίνει 25 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, ενώ μετά τη δωρεά οργάνων της 14χρονης Χριστίνας προέκυψαν έξι μεταμοσχεύσεις μόλις μέσα σε μία εβδομάδα».

