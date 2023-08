Υγεία - Περιβάλλον

Κούγιας για 29χρονο: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι επειδή... τους προσπέρασε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς φέρεται να εξελίχθηκε, σύμφωνα με την οικογένεια του, η κούρσα - θρίλερ για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

-

Σε “νταηλίκι” σχετικό με την οδήγηση αποδίδει με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας την υόθεσης εύρεσης νεαρού 29χρονου πυροβολημένου και οσβαρά τραυματισμένου στη Μεσσαρά Ηρακλείου. Με ανακοίνωσή του σήμερα ο γνωστός νομικός ισχυρίζεται ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 22 χρόνων, πυροβόλησε τον 29χρονο επειδή “τόλμησε να τον προσπεράσει με το αυτοκίνητό του” και αναφέρει ότι “το θύμα νοσηλεύεται σε καταστολή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι με σφαίρα η οποία τρύπησε το κρανίο του και σφηνώθηκε στον εγκέφαλό του”, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Ο 29χρονος βρίσκεται σε μηχανική καταστολή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς κάποιο δείγμα για διαφυγή του κινδύνου ζωής.

Η ανακοίνωση Κούγια συνεχίζει λέγοντας ότι τους κατηγορούμενους “βαρύνουν τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας εις βάρος του, ακόμη καταζητούμενου, σεσημασμένου κακοποιού της περιοχής και των τριών συνεργών του, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο συμμετοχικής δράσης ο καθένας (αυτουργοί – συναυτουργοί, συμμέτοχοι), επειδή το άτυχο θύμα τόλμησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, τον πυροβόλησαν”.

Η οικογένεια του 29ρονου πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του Τακτικού Ανακριτή Ηρακλείου και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μιλώντας για τους κατηγορούμενους ο κ. Κούγιας επισημαίνει ότι “καταζητούνται και όλοι τους αποφυλακίστηκαν πρόσφατα, αφού εξέτισαν πολυετείς ποινές καθείρξεως για διάφορα αδικήματα”.

Ειδήσεις σήμερα:

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Ουρές - Κτηματολόγιο: online τα συμβόλαια και οι αριθμοί προτεραιότητας