Κρήτη - Πυροβολισμός 29χρονου: Ένταλμα σύλληψης για τον 22χρονο

Ο 29χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τι είπε ο Αλέξης Κούγιας για την υπόθεση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον 22χρονο, ο οποίος που φέρεται να πυροβόλησε έπειτα από διαπληκτισμό τον 29χρόνο φοιτητή Γεωπονίας από τη Μεσαρά, μέσα από το αυτοκίνητο του, στην Κρήτη.

Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει ήδη διαβιβάσει τη δικογραφία της υπόθεσης στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα, ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας αναλαμβάνει τη νομική στήριξη της οικογένειας του 29χρονου θύματος. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο ίδιος «τις επόμενες ημέρες και ανάλογα με την πορεία της υγείας του θύματος, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Τακτικού Ανακριτή Ηρακλείου, ο οποίος θα διενεργήσει την τακτική ανάκριση, και μετά την απολογία του κατηγορουμένου, όπως πλέον επιβάλλει ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Αίσθηση, πάντως, προκαλεί το γεγονός πως ο κ. Κούγιας στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα τρία άτομα, εκτός του 22χρονου. Στη Μεσαρά οργιάζει η φημολογία για πιθανή εμπλοκή κι άλλου ατόμου που μπορεί να βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον 22χρονο. Ωστόσο, έως τώρα, από την έρευνα και την προανάκριση των αστυνομικών που χειρίζονται τη μυστηριώδη υπόθεση δεν προκύπτει τεκμηριωμένα εμπλοκή άλλων προσώπων.

Στο μεταξύ, ο 29χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με τη σφαίρα να είναι σφηνωμένη στο κρανίο του και τους γιατρούς να τον έχουν διασωληνωμένο και σε κατάσταση καταστολής.

