Αττική Οδός: Οι κλειστές έξοδοι και οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Δείτε ποιες έξοδοι και ποιες ώρες θα κλείσουν, αλλά και τι μπορούν να κάνουν εναλλακτικά οι οδηγοί.

Κλειστές θα είναι έξοδοι της Αττικής Οδού λόγω έργων.

Κλειστές λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνουν από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 07/08/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 08/08/2023:

η έξοδος προς Λ. Ηρακλείου (έξοδος 9) στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο καθώς και

η είσοδος από Λ. Κύμης (είσοδος 10) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω αποκλεισμών, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν:

για την πρώτη περίπτωση την έξοδο του κόμβου Μεταμόρφωσης (έξοδος 8) ή την έξοδο προς Λ. Κύμης (έξοδος 10) και

για τη δεύτερη περίπτωση τις εισόδους από Λ. Κηφισίας (είσοδος 11) ή από Λ. Ηρακλείου (είσοδος 9).

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην εταιρική ιστοσελίδα (www.aodos.gr) και στο Twitter (@aodostraffic). Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων, παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας κατά τις διελεύσεις τους από τα εν λόγω τμήματα.

