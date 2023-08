Κόσμος

Πολωνία: Ο Υπουργός Υγείας αποπέμφθηκε για παραβίαση ιατρικού απορρήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκάλεσε η κίνησή του να μην κρατήσει κρυφή την πληροφορία, η οποία μάλιστα αφορούσε σε ψυχοφαρμακευτική αγωγή

-

Ο υπουργός Υγείας της Πολωνίας Άνταμ Νιτζίλσκι αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση, αφού αποκάλυψε τα προσωπικά δεδομένα ενός γιατρού ο οποίος είχε επικρίνει δημοσίως μια μεταρρύθμισή του, προκαλώντας σάλο στη χώρα.

«Αποφάσισα να κάνω δεκτή την παραίτηση του υπουργού Υγείας Άνταμ Νιτζίλσκι», είπε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, διευκρινίζοντας ότι θα τον αντικαταστήσει η βουλευτής του εθνικιστικού, λαϊκιστικού κόμματος PiS, Καταρίνα Σόικα.

Ο Νιτζίλσκι είχε επικριθεί από τον ιατρικό κόσμο της Πολωνίας για μια μεταρρύθμιση που προωθούσε, με την οποία θα περιοριζόταν η διαδικτυακή δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων. Εξόργισε όμως ακόμη και μέλη του ίδιου του κόμματός του, όταν στις 4 Αυγούστου ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι ένας από τους γιατρούς που τον είχε επικρίνει είχε συνταγογραφήσει ψυχότροπα και αναλγητικά φάρμακα για τον εαυτό του.

Το Ανώτατο Εθνικό Επιμελητήριο Ιατρών διαμήνυσε στον πρωθυπουργό ότι οι γιατροί δεν εμπιστεύονται πλέον τον υπουργό και ενημέρωσαν τις εισαγγελικές αρχές ότι μπορεί να διέπραξε αδίκημα, παραβιάζοντας το ιατρικό απόρρητο. Οι γιατροί απειλούσαν επίσης να κατέβουν σε απεργία.

Η κρίση ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για το κυβερνών κόμμα, το οποίο προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου και η αποπομπή του Νιτζίλσκι θεωρείτο δεδομένη εδώ και μερικές ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)