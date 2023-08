Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - BBB: η προκλητική ανακοίνωση για την δολοφονική επίθεση

"Επτά αδέρφια μας είναι τραυματισμένα στην Αθήνα", αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Για πρώτη φορά μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή, οι «Bad Blue Boys» τοποθετούνται με επίσημη ανακοίνωσή τους, την οποία φιλοξενεί η ιστοσελίδα της καθημερινής εφημερίδας της Κροατίας «Sportske Novosti».

H ανακοίνωση:

«Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια ανακοίνωση μετά το πρωτοφανές λιντσάρισμα των Bad Blue Boys στην Αθήνα, το οποίο ξεκίνησε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και το κοινό τους. Δυστυχώς, είναι απίστευτη η ευκολία με την οποία αποδέχονται τα κροατικά ΜΜΕ το γεγονός ότι μέλη μας φέρουν την ευθύνη για μια τραγωδία που συνέβη χωρίς να υπάρχουν στοιχεία γι αυτό. Και ούτε μπορεί να υπάρξουν όπως θα δείξει σύντομα ο χρόνος.

Υπάρχει μόνο μια λεγόμενη "έρευνα" της ελληνικής αστυνομίας που μόνο στόχος τους είναι να σκηνοθετήσουν αργότερα το σενάριο σύμφωνα με την επαίσχυντη χειρονομία της χρήσης μαχαιριού σε μια σύγκρουση οπαδών για να κατηγορήσουν τους Κροάτες, να ικανοποιήσει τον εαυτό της το κοινό, τα ΜΜΕ και την πολιτική.

Την ίδια ώρα, επτά αδέρφια μας που βρίσκονται στην Αθήνα τραυματίστηκαν από τη χρήση μαχαιριών.

Ένα μέλος μας δέχθηκε έως και επτά (7!) μαχαιριές. Υπάρχει κάποιος στην Κροατία για τον οποίο αυτά τα γεγονότα διαταράσσουν την αφήγηση σύμφωνα με την οποία οι Bad Blue Boys ευθύνονται για όλα αυτά που τους χρεώνονται;

Απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό της Κροατίας: Σταματήστε αυτό το λιντσάρισμα που στοχεύει εκατό Κροάτες πολίτες και μην συμμετέχετε σε αυτό! Μην καταστρέφετε και παίζετε με τις ζωές των νέων για λόγους εντυπωσιασμού».









