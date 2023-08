Κοινωνία

Τροχαία: Χιλιάδες παραβάσεις τον Δεκαπενταύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας τις προηγούμενες πέντε ημέρες. Πόσα πρόστιμα βεβαιώθηκαν. Αφαιρέθηκαν πινακίδες; και έγιναν συλλήψεις οδηγών.

-

Σε 892 συλλήψεις ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στη Νότια Ελλάδα κατά την περίοδο εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από 11 έως 16 Αυγούστου 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των πολιτών.

Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των παραπάνω δράσεων στη Νότια Ελλάδα ελέγχθηκαν συνολικά 33.755 οχήματα και 46.853 άτομα ενώ πραγματοποιήθηκαν:

- 892 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

- 2.164 προσαγωγές,

- 9.140 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

- 4 κατασχέσεις και 370 ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Επιπρόσθετα ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αστυνόμευση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας όπου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, διενεργήθηκαν 1.296 έλεγχοι ατόμων, προσήχθησαν 98 άτομα ενώ συνελήφθησαν 21 άτομα.

Παρόμοιες δράσεις έλαβαν χώρα σε Κορινθία, όπου πραγματοποιήθηκαν 195 έλεγχοι ατόμων και 187 έλεγχοι οχημάτων, ενώ προσήχθησαν 14 άτομα.

Επίσης, συνεχίστηκαν οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε Αγία Βαρβάρα, Ζεφύρι και Μενίδι.

Πιο αναλυτικά:

-πραγματοποιήθηκαν 1.152 έλεγχοι ατόμων και 438 οχημάτων,

-προσήχθησαν 225 άτομα,

-συνελήφθησαν 20 άτομα,

-βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ενώ ανευρέθηκαν 1 κλεμμένο όχημα και 1 κλεμμένη μοτοσυκλέτα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών, θα συνεχιστούν.







Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)