Πράσινο Ακρωτήρι: Πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών

Πώς το σκάφος βρέθηκε ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, έχοντας ξεκινήσει από πολύ πιο μακριά με προορισμό τη Μεσόγειο.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι εικάζεται ότι έχασαν τη ζωή τους λόγω ανατροπής πλεούμενου με μετανάστες που είχε αναχωρήσει στις αρχές Ιουλίου από τη Σενεγάλη και εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται σε 63, ενώ 38 είναι οι επιζήσαντες, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Σάφα Μεσλί. Εκτός από τους 38 επιζήσαντες, συνεργεία έρευνας και διάσωσης εντόπισαν επτά πτώματα, ανέφερε η εκπρόσωπος του ΔΟΜ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διασωθέντων, το πλεούμενο είχε αναχωρήσει στις 10 Ιουλίου από την τοποθεσία Φας Μποΐ στη δυτική Σενεγάλη, «με 101 επιβάτες».

Το πλεούμενο εντοπίστηκε τη Δευτέρα από ισπανικό αλιευτικό περίπου 150 ναυτικά μίλια (227 χλμ) από το νησί Σαλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Πράσινου Ακρωτηρίου, νησιωτικής χώρας που απέχει σχεδόν 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Σενεγάλης.

