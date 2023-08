Κόσμος

Στόλτενμπεργκ: Η Ουκρανία θα αποφασίσει αν και πότε θα διαπραγματευτεί με τη Ρωσία

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε την αταλάντευτη στήριξη της Συμμαχίας στην Ουκρανία, στον απόηχο των δηλώσεων Γένσεν, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Κιέβου.

Εξαρτάται από την Ουκρανία να αποφασίσει πότε θα είναι κατάλληλες οι συνθήκες προκειμένου να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες μετά τη ρωσική εισβολή, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας πως η θέση της συμμαχίας δεν έχει αλλάξει έπειτα από σχόλια υψηλόβαθμου συναδέλφου του αυτή την εβδομάδα.

«Είναι οι Ουκρανοί, και μόνο οι Ουκρανοί, που μπορούν να αποφασίσουν πότε υφίστανται οι συνθήκες για διαπραγματεύσεις και ποιος μπορεί να αποφασίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ποια είναι μια αποδεκτή λύση», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Μιλώντας σε διάσκεψη στη νορβηγική πόλη Άρενταλ, πρόσθεσε πως ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Η δήλωση έρχεται έπειτα από σχόλια του επικεφαλής του γραφείου του Στόλτενμπεργκ στο ΝΑΤΟ, του Στιαν Γένσεν, ο οποίος είπε πως η Ουκρανία μπορεί στο τέλος να παραδώσει έδαφος στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Γένσεν ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη για τα σχόλιά του.

«Το μήνυμά του (του Γένσεν), το οποίο είναι και το κύριο μήνυμά μου, το οποίο είναι και το κύριο μήνυμα του ΝΑΤΟ, είναι, κατ' αρχάς, πως η πολιτική του ΝΑΤΟ δεν έχει αλλάξει -- υποστηρίζουμε την Ουκρανία», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Στη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα το ΝΑΤΟ δήλωσε πως θα απευθύνει πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία όταν «τα μέλη συμφωνήσουν και εκπληρωθούν οι όροι» και πως η χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον δικό της δρόμο ανεξάρτητα από τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει πως, ενώ το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο ήταν καλό, θα ήταν ιδανικά αν το Κίεβο είχε λάβει ανοιχτά πρόσκληση να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευθεί από εταίρους του Κιέβου στη Δύση και η Ουκρανία εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από προμήθειες όπλων καθώς πολεμά τις ρωσικές δυνάμεις που ξεκίνησαν πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

