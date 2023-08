Πολιτική

Φωτιές - Παφίλης: Να επανέλθουν οι αρμοδιότητες στα Δασαρχεία και να γίνουν προσλήψεις

Για άλλη μια φορά είμαστε όχι στο ίδιο έργο θεατές αλλά στο ίδιο έγκλημα θεατές, τόνισε μεταξύ άλλων στη παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

«Για άλλη μια φορά είμαστε όχι στο ίδιο έργο θεατές αλλά στο ίδιο έγκλημα θεατές», τόνισε μεταξύ άλλων στη παρέμβασή του ο Θανάσης Παφίλης, ο οποίος μίλησε στη συζήτηση στη Βουλή εκ μέρους του ΚΚΕ, λόγω της έκτακτης ασθενείας του γγ του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ανέφερε πως αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο ούτε πρόληψης ούτε αντιμετώπισης των πυρκαγιών. «Δεν σας κατηγορούμε για ανικανότητα αλλά ότι είστε συνειδητοί ικανοί εφαρμοστές αυτής της εγκληματικής πολιτικής που επιτρέπει σε ιδιώτες να εκμεταλλεύονται τα δάση», είπε ο κ. Παφίλης. Μίλησε για δικαιολογίες της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας διαχρονικές ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις με αποκορύφωμα τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία στη Πυροσβεστική, το 1998 επί κυβέρνησης Σημίτη.

Ο Θανάσης Παφίλης στην αυστηρή κριτική του μίλησε για αντιεπιστημονική πολιτική που ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια που δίνει τη δυνατότητα στη κυβέρνηση να αναθέτει τις μελέτες ανασυγκρότησης του δάσους σε ιδιώτες κι όχι σε δασολόγους. «ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ διατηρούν αυτή τη προσέγγιση για τα δάση. Υπάρχει άλλος δρόμος, τής επιστημονικής προσέγγισης, που προτείνει το ΚΚΕ» υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Ζήτησε μάλιστα από τον κ. Μητσοτάκη κι απ’ τα υπόλοιπα κόμματα να συμφωνήσουν στην ακύρωση αυτής της απόφασης και οι αρμοδιότητες να επανέλθουν στα δασαρχεία με την πρόσληψη 2.000 δασολόγων και πυροσβεστών, όσα και τα κενά που υπάρχουν.

Επισήμανε, διατυπώνοντας ερωτηματικά, τη γεωστρατηγική σημασία του Έβρου στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ ενώ εκθείασε τη συνεισφορά μελών και στελεχών του ΚΚΕ οι οποίοι οργανωμένα μαζί με πολίτες και εργαζόμενους συνέβαλαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αρκετά σημεία.

Βελόπουλος: Οι φωτιές έχουν κομματικές και κυβερνητικές ευθύνες



«Ο πρωθυπουργός ήρθε και κρατώντας καρφιά, είπε “μην μου κάνετε κριτική”. Και ποιος το έκανε αυτό, ο πρωθυπουργός – που έλεγε προεκλογικά ότι θα αλλάξει τη συμφωνία των Πρεσπών», επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, κατά την τοποθέτησή του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τη διαχείριση των πύρινων μετώπων.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Βελόπουλος επισήμανε: «Οι φωτιές είπε ο πρωθυπουργός ότι δεν έχουν κομματικό χρώμα. Συμφωνούμε δεν έχουν κομματικό χρώμα, αλλά έχουν κυβερνητική ευθύνη (…) Και άκουσα πάλι ότι φτύνει οι άλλοι. Και δεν ζήτησε ούτε μια συγνώμη».

Κωνσταντοπούλου: Κάηκε ξανά η χωρά μας γιατί κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε για όλες τις προηγούμενες φορές

«Ξεκινάμε με πένθος, με θλίψη, με φοβερές απώλειες και τρομερά ερωτηματικά», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την πρωτολογία της στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τις πυρκαγιές.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη και στις προηγούμενες καταστροφές που έπληξαν της χώρα από το 2007, έκανε λόγο για «χρόνια αδιαφορία, αβελτηρία, απρονοησία» και για «χρόνια αναξιοκρατία και διαφθορά» που «δεν υπονομεύουν απλά το μέλλον της πατρίδας» αλλά «σκοτώνουν». «Έχουν θύματα ανθρώπους, δάση, ζώα, ανθρώπινες κοινότητες, ανθρώπινες προσδοκίες και το μέλλον μας ολόκληρο», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να ειπωθεί αυτό που είναι η πραγματικότητά: ότι κάηκε ξανά η χωρά μας γιατί κάνεις ποτέ δεν τιμωρήθηκε για όλες τις προηγούμενες φορές που κάηκε».

Επίσης, έκανε λόγο για «ευθύνες αυτοδιοκητικές, πολιτικές και κυβερνητικές», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι και πάλι επέλεξε να διαχειριστεί την τραγωδία με «επικοινωνιακά μέσα» και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι απέφυγε να ζητήσει μια «συγγνώμη» και δεν προχώρησε «σε μια σοβαρή ανάληψη ευθύνης και μια εξίσου σοβαρή απόδοση ευθυνών».

Επιπλέον, αναφέρθηκε λεπτομερώς σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης όταν έγινε η πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι, εγκαλώντας την κυβέρνηση της ΝΔ που όχι μόνο δεν τους «απέταξε» αλλά τους αναβάθμισε.

Κλείνοντας , η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε επιπρόσθετα, δέκα προτάσεις, μεταξύ των οποίων η μονιμοποίηση του προσωπικού τής Πυροσβεστικής και των εποχικών, η αύξηση του προϋπολογισμού της πολιτικής προστασίας για τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής, η ενεργοποίηση των εγκαταλελειμμένων πυροφυλακίων, η διενέργεια εξεταστικής στη Βουλή για τα διαχρονικά εγκλήματα των πυρκαγιών.

Νατσιός: Να σταματήσει το χάος αρμοδιοτήτων - Να συγκροτηθεί στρατηγικός φορέας για τη διαχείριση των δασών

«Ένα σοβαρό κράτος, και όχι παρωδία επιτελικού, θα είχε εξετάσει τι δεν πάει καλά από το 1998 που η ευθύνη δασοπυρόσβεσης πέρασε από τη Δασική Υπηρεσία στην Πυροσβεστική», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ”Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη”, Δημήτρης Νατσιός.

«Τα θέματα που κληθήκαμε να συζητήσουμε σήμερα έπρεπε να είχαν λυθεί πριν από το καλοκαίρι από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κι αυτό δείχνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά», είπε και προσέθεσε ότι το μέγεθος της καταστροφής ιδιαίτερα στον Έβρο είναι μεγάλο, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του κόμματός του που επισκέφθηκε την περιοχή.

«Η πυρκαγιά που κατέκαψε την ευαίσθητη περιοχή του Έβρου μετράει 810.000 στρέμματα, δηλαδή μεγαλύτερη έκταση ακόμη και από τη Νέα Υόρκη. Πλήρης ανυπαρξία αντιπυρικών ζωνών, άθλια κατάσταση δασικών δρόμων, απουσία συντονισμού των πυροσβεστικών δυνάμεων και βέβαια παντού η παρουσία λαθρομεταναστών. Άσχετα αν υπήρξε δόλος από την πλευρά των τελευταίων ή προξένησαν ατυχήματα, είναι δεδομένο ότι στις εστίες που εκδηλωνόταν η φωτιά, τόσο μαρτυρίες κατοίκων, όσο και οι εκθέσεις των υπηρεσιών μιλάνε για εμπλοκή παράνομων μεταναστών. Αν το κράτος φύλαττε σωστά τα σύνορα, όλα αυτά ίσως να είχαν αποφευχθεί», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

