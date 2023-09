Κοινωνία

Λευκάδα - βιασμός ανήλικης: Συνελήφθησαν οι δράστες

Τι κατήγγειλε η ανήλικη στην αστυνομία και ποιοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της σεξουαλικής επίθεσης.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας ότι ένα 14χρονο κορίτσι έπεσε θύμα διπλού βιασμού, με θύτες δύο νεαρούς αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η «ανήλικη ημεδαπή, εξαναγκάστηκε, από δύο αλλοδαπούς άνδρες, με τη χρήση σωματικής βίας σε συνουσία, το βράδυ της Παρασκευής (25.08.2023), σε παραλία του νησιού»

Το κορίτσι κατήγγειλε το γεγονός το πρωί της Δευτέρας (28.08.2023) και ως δράστες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 2 νεαροί Σέρβοι.

Παράλληλα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και άμεσα το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου και εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

