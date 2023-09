Τεχνολογία - Επιστήμη

Διάστημα - Ινδία: το όχημα στην Σελήνη τέθηκε σε λειτουργία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποστολή εξετελέσθη για την Ινδία, καθώς τέθηκε σε "λειτουργία αναμονής" το διαστημικό όχημα που προσεληνώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

-

Η Ινδία έθεσε σε λειτουργία αναμονής το διαστημικό όχημα εξερεύνησης της σελήνης, το πρώτο όχημα που προσεδαφίστηκε στο νότιο πόλο του φεγγαριού, μετά την ολοκλήρωση μιας περιόδου διεξαγωγής πειραμάτων δύο εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε ο διαστημικός οργανισμός της χώρας. Το διαστημικό όχημα Pragyan από το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 “τέθηκε σε λειτουργία αναμονής”. Οι μπαταρίες του είναι φορτισμένες κι ο δείκτης του ανοιχτός, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο X πρώην Twitter, ο Ινδικός Οργανισμός Έρευνας του Διαστήματος (ISRO), αργά το βράδυ του Σαββάτου.

“Ελπίζουμε σε μία επιτυχή αφύπνιση μιας νέας σειράς αποστολών!” ανέφερε ο ISRO. “Σε αντίθετη περίπτωση, (το διαστημικό όχημα) θα παραμείνει για πάντα εκεί, ως ο πρεσβευτής της Ινδίας στη σελήνη”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρονάλντο: Ιστορικό γκολ… στην νίκη Αλ Νασρ (βίντεο)

Τροχαίο - Νεκρός αστυνομικός: Πώς έχασε την ζωή του ο πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση “Κάβος”: 28 λουκέτα σε μπαρ για φοροδιαφυγή και ποτά “μπόμπες”