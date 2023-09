Κοινωνία

Κακοκαιρία: συγκλονίζουν συγγενείς αγνοούμενου στον Βόλο - Βρήκαμε μόνο το παντελόνι του

Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές του νεαρού που είιδε τον πατέρα του να "εξαφανίζεται" μέσα στα ορμητικά νερά στον Βόλο.

Στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” του ΑΝΤ1, μίλησε ο 17χρονος γιος του Σταμάτη Καραμανώλα, 42 ετών, Μάνθος, του οποίου το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Βόλο.

Ο γιος του 42χρονου ήταν μαζί με τον πατέρα του στο όχημα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και είδε τον πατέρα του να τον “καταπίνει” ο χείμαρρος από την κακοκαιρία "Daniel" που έπληξε την περιοχή.

Μέχρι αυτή την ώρα τα ίχνη του 42χρονου δεν έχουν εντοπιστεί με την οικογένειά του να αγωνιά για την τύχη του και όπως είπε στην εκπομπή, η αδερφή του αγνοούμενου, το μόνο που έχει εντοπιστεί είναι το παντελόνι του.

Όπως ανέφερε ο νεαρός που επέβαινε στο αυτοκίνητο με τον πατέρα του, “τελευταία στιγμή που είδα τον πατέρα μου ήταν κρεμασμένος από την πόρτα του αυτοκινήτου μέσα σε ορμητικά νερά”.

“Δεν τον ξαναείδα από την στιγμή που βγήκα από το αυτοκίνητο. Εγώ κατάφερα να σκαρφαλώσω και να βγω από την οροφή”, περιέγραψε.

Όπως είπε, ο πατέρας του δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί και προσπαθούσε να κρατηθεί από την πόρτα του οχήματος, όμως παρασύρθηκε.

“Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα με τα χέρια αν δεν έρθουν οι κατάλληλες δομές”, είπε.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή της αδερφής του αγνοούμενου. “Ζητούσαμε την βοήθεια της ΕΜΑΚ, το ποτάμι ήταν κανονικό ποτάμι 2,5 χιλιόμετρα, δεν ήταν ένα μικρό ποταμάκι που μπορούσαμε να το ψάξουμε. Επιμέναμε από την πρώτη στιγμή να μπεί ενα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, να δει αμα είναι χτυπημένος και δεν τον έχει πάρει το ποτάμι.” είπε σε απόγνωση καθώς ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ο αδερφός της.

Στην αγωνιώδη προσπάθεια για τον εντοπισμό του, ανεφερε πως μέσα στα ορμητικά νερά, “μπήκε το παιδί ένας φίλος του ανιψιού μου, που ήταν ανειδίκευτο και βρήκε το παντελόνι του σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο. Ξέραμε ότι ζωντανό δεν θα τον βρούμε, αλλα να τον βρίσκαμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα γίνουν κινήσεις να τον βρούμε”, είπε.

