Κακοκαιρία “Daniel” – Παπανικολάου: Υπάρχουν έργα που έχουν μείνει στα χαρτιά

Ο καθηγητής γεωλογίας και φυσικών καταστροφών μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασίας από τις πλημμύρες.

«Το αν θα απορρηφηθεί το νερό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες», εξήγησε ο Ιωάννης Παπανικολάου, καθηγητής Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως εξήγησε, επικεντρώνοντας στα αίτια που οδήγησαν στις πλημμύρες της Θεσσαλίας, «ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ένα γενικότερο θέμα που έχουμε στη χώρα και το έχουμε πληρώσει πολλές φορές. Και σε αυτό το πλαίσιο ήρθε το νομοθετικό πλαίσιο που το έκανε λιγότερο αυστηρό».

Αναφερόμενος στα αντιπλημμυρικά έργα είπε πως, «τα έργα που έγιναν το 1960 δεν υπάρχει προσωπικό να τα συντηρήσει.

Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν μείνει στη μέση, σε όλη την Ελλάδα, δεν αναφέρομαι στην Καρδίτσα, υπάρχουν πολλά έργα που έχουν μείνει στα χαρτιά.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων έχουν κι άλλες αρμοδιότητες, ενώ συχνά είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν μπορείς να έχεις απαίτηση από αυτούς να κάνουν επιχειρησιακό σχεδιασμό».

