Κακοκαιρία “Daniel” - Υπερχείλιση Πηνειού: Στα ίδια επίπεδα η στάθμη του ποταμού και ανησυχία στις Αρχές

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνιστά στους πολίτες να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε εγρήγορση, όσο η στάθμη δεν υποχωρεί.

Νέα έκτακτη ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλία, πραγματοποίησε την Κυριακή το απόγευμα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.500 διασώσεις πολιτών από επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

«Στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας οι επιχειρήσεις αφορούν σε μεταφορές συμπολιτών μας. Αν και δεν υπάρχει κίνδυνος για την σωματική τους ακεραιότητα. Πολλοί δε, παραμένουν εκεί οικειοθελώς. Με εναέρια μέσα ελικόπτερα και drones αλλά και σωσίβιες λέμβους τους παρέχονται τρόφιμα, νερά ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη κλινοστρωμνής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, και συνέχισε αναφέροντας ότι: «στην περιοχή της Λάρισας και σε συνοικίες όπως η Γιάννουλη ο Άγιος Θωμάς η Νέα Σμύρνη και ο Ιπποκράτης έχουν πραγματοποιηθεί από το πρωί 130 μετακινήσεις συμπολιτών μας».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Αρτοποιός, «αν και τα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει το τελευταίο 48ωρο, παρατηρείται υπερχείλιση του Πηνειού ποταμού στις ανατολικές εκβολές του προς περιοχές πλησίον της λίμνης Κάρλα και στη βορειοανατολική πλευρά προς Αμφιθέα. Η στάθμη του Πηνειού ποταμού παραμένει στα ίδια επίπεδα και τα επιχειρησιακά δεδομένα αξιολογούνται τόσο από το ΕΣΚΕΔΙΚ όσο και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ το οποίο βρίσκεται εντός στρατοπέδου 1ης Στρατιάς στη Λάρισα. Οι πολίτες των περιοχών όπου εξελίσσεται η πλημμυρική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».

