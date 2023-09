Κοινωνία

Αρτέμιδα: 6 νεκροί από πυροβολισμούς

Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για το μακελειό.

(εικόνα αρχείου)

Ήχησαν οι συναγερμοί της ΕΛΑΣ τη Δευτέρα το απόγευμα καθώς έγινε αιματηρή επίθεση στην περιχή της Αρτέμιδας με ανταλλαγή πυρών και έξι νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πέντε νεκροί άνδρες έπεσαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες ενώ ο έκτος νεκρός, ήταν ο οδηγός, ο οποίος δέχθηκε τις σφαίρες εκτός του αυτοκινήτου.

Από τις Αρχές εξετάζεται αν και οι έξι Αλβανοί που σκοτώθηκαν ήταν σεσημασμένοι ενώ παράλληλα αναζητούν ένα Ford μαύρο και μηχανή και φαίνεται να έχουν ενημερωθεί λιμάνια και αεροδρόμια για να μην διαφύγουν από τη χώρα.

