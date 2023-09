Κοινωνία

Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου - Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων

Από ποια λιμάνια της Αττικής οι αναχωρήσεις εκτελούνται πλέον χωρίς πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουν όσοι ταξιδεύουν σήμερα.

Αποκαταστάθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στα λιμάνια της Αττικής, το πρόβλημα με την απαγόρευση απόπλου των πλοίων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Συγκεκριμένα κανονικά εκτελούνται πλέον από το απόγευμα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Ανοιχτή είναι και η πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν τη Δευτέρα, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

