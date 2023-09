Κόσμος

Ισπανία: Άνδρας “χούφτωσε” δημοσιογράφο που ήταν στον “αέρα” (βίντεο)

Επίμονος ο επιτιθέμενος, όμως η ρεπόρτερ δεν το «έβαλε κάτω» και έκανε αυτό που έπρεπε, όπως και ο σταθμός της που την προστάτεψε.

Ένας άνδρας συνελήφθη την Τρίτη αφού άγγιξε στoυς γλουτούς μια δημοσιογράφο, η οποία εκείνη τη στιγμή μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση το ρεπορτάζ της, σε δρόμο της Μαδρίτης, ανακοίνωσε η εθνική αστυνομία της Ισπανίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Λούις Ρουμπιάλες επειδή φίλησε δια της βίας στο στόμα μια παίκτρια.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η αστυνομία ανέφερε ότι «ένας άνδρας συνελήφθη αφού επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια ρεπόρτερ ενώ εκείνη έκανε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση». Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φωτογραφία του δράστη, με χειροπέδες, ανάμεσα σε δύο αστυνομικούς που τον απομακρύνουν από το σημείο.

Νωρίς το απόγευμα σήμερα, η δημοσιογράφος Ίσα Μπαλάδο βρισκόταν σε δρόμο της Μαδρίτης και, σε απευθείας σύνδεση με το κανάλι Cuatro, μετέδιδε το ρεπορτάζ της για μια ένοπλη ληστεία. Στο πλάνο, ενώ εκείνη κρατά το μικρόφωνό της και κοιτάζει την κάμερα, εμφανίζεται πίσω της ένας άνδρας, ο οποίος την πλησιάζει και την αγγίζει στους γλουτούς.

Η νεαρή δημοσιογράφος του ζητά να την αφήσει να κάνει τη δουλειά της. Από το πλατό, ο παρουσιαστής παρεμβαίνει: «Συγγνώμη, Ίσα, σε διακόπτω αλλά, σου έπιασε τα οπίσθια;» και στη συνέχεια ζητάει να του μιλήσει: «Δώσε μου αυτόν τον ηλίθιο» ακούγεται να λέει.

Η ρεπόρτερ επιβεβαιώνει το γεγονός και απευθύνεται ξανά στον δράστη, που φοράει γυαλιά ηλίου, ζητώντας να την αφήσει να εργαστεί. Ενώ εκείνη του ζητάει να φύγει, ο άνδρας της χαΐδεύει τα μαλλιά και διακρίνεται να αποχωρεί.

Η δημοσιογράφος ακούγεται να ζητάει συγγνώμη και ο παρουσιαστής στο πλατό την καθησυχάζει και δηλώνει: «Τον έχουμε βιντεοσκοπήσει. Δεν χρειάζεται να ζητάς εσύ συγγνώμη. Κάνεις τη δουλειά σου και έρχεται αυτός ο ηλίθιος και σε αγγίζει χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα».

Το κανάλι ανέφερε στον ιστότοπό του ότι κάλεσε την αστυνομία.

Ένας από τους γνωστότερους δημοσιογράφους του καναλιού, ο Ντιέγκο Λοσάδα, που είναι διάσημος στην Ισπανία, είπε ότι «η επίθεση στην Ίσα ήταν επίθεση εναντίον όλων μας. Σε μια κοινωνία που θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη, δεν επιτρέπεται να γίνονται αυτά, αυτή η αίσθηση ατιμωρησίας δεν μπορεί να υπάρχει πια».

Η μεταβατική υπουργός Ισότητας Ιρένε Μοντέρο έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Το μη συναινετικό άγγιγμα συνιστά σεξουαλική βία και λέμε: φτάνει πια η ατιμωρησία».

Εδώ και τρεις εβδομάδες η Ισπανία συνταράσσεται από την υπόθεση του Λουίς Ρουμπιάλες, του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που παραιτήθηκε αφού φίλησε στο στόμα, σε ζωντανή μετάδοση, την Τζένιφερ Ερμόσο, παίκτρια της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Ο Ρουμπιάλες παραιτήθηκε αφού η Ερμόσο κατέθεσε αγωγή σε βάρος του και την ερχόμενη Παρασκευή θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή για να καταθέσει ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση.

