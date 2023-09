Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η απάντηση των οργανωμένων για το πανό με τους Κροάτες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Η Θύρα 13 τοποθετήθηκε για τα επεισόδια στη Ν.Φιλαδέλφεια και το πανό που σηκώθηκε στην Λεωφόρο.

Η Θύρα 13 τοποθετήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, αλλά και για το πανό υπέρ των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Με επίσημη ανακοίνωση της, η Θύρα 13 τοποθετήθηκε για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη κι αναφέρθηκε στις σχέσεις που έχει με οπαδούς άλλων ομάδων.

“Η ΘΥΡΑ 13 βασίζει τις σχέσεις τις με άλλους οπαδούς ΜΟΝΟ βάση του οπαδικού χάρτη και κώδικα , και όσο για την πολιτικοκοινωνική μας ταυτότητα αποδεικνύεται από τις ιστορικές μας ρίζες , την διαδρομή μας και την δράση μας στους κοινωνικούς αγώνες”, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, με αφορμή την κατακραυγή για το πανό που σήκωσαν υπέρ των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 13:

«Όλο αυτό το διάστημα επιλέξαμε συνειδητά τον δρόμο της σιωπής ως ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια και πάνω απ’ όλα προς τον αδικοχαμένο οπαδό . Μάλιστα στον αγώνα με την Μαρσέιγ δεν φωνάξαμε ούτε ένα σύνθημα κατά της αεκ και κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή.

Δεν θα μπούμε στην διαδικασία ν’ ασχοληθούμε ποτέ με τα Μέσα Μαζικού Επηρεασμού και τους μαθητευομένους μάγους της δημοσιογραφίας παρ’ όλα όσα ακούσαμε και διαβάσαμε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα , αλλά ούτε θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί το τρομο-σενάριο των ¨ταγμάτων εφόδου¨ δυστυχώς παγιώθηκε από τα μέσα και από τις αρχές όπου διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά πως έχετε αγαστή συνεργασία.

Επιβάλλεται όμως ν’ ασχοληθούμε μ’ εσάς, γιατί με την στάση σας συντηρείτε μια κατάσταση απλά επειδή σας βολεύει το αφήγημα, ενώ θα μπορούσατε πάνω απ’ όλα και κυρίως για την μνήμη του δικού σας ανθρώπου να την έχετε τελειώσει .

Η οπαδική σας ιστορία και η ελαφρότητα στα όρια του γραφικού και του γελοίου δεν αλλάζει. Είναι αυτό που λούζεται όποιος εμφανίζεται πάντα κάτι πολύ παραπάνω από ότι πραγματικά είναι και έρχονται τα γεγονότα να τον διαψεύσουν. Έτσι αντί για τον δρόμο της αυτοκριτικής επιλεγεί το ψέμα, την παραποίηση και την προπαγάνδα για να αποκαταστήσει την εικόνα του. Ποτέ δεν σας ενδιέφερε ουσιαστικά η οπαδική εξέλιξη και βελτίωση παρά μόνο πως θα αποκαθίσταται κάθε φορά η τραυματισμένη εικόνα σας, και το χειρότερο είναι πως η υποκρισία σας δεν έχει ανταγωνιστή. ¨Μπεσάτοι¨ και ¨παντελονάτοι¨ είστε γεμάτοι μίσος , χολή και λάσπη που εκτοξεύεται με την πρώτη ευκαιρία όταν το φτασίδι της δυναμικής και της ¨ιδεολογίας ¨σας ξεφτίζει.

ΕΤΣΙ ΣΕ ΜΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ , ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΩΣ ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.

Μια ιστορία από οπαδική συμπλοκή που μάλιστα καλούσατε μέρες πριν οπαδούς από την Γαλλία , όπου είστε οι πρώτοι που επιτίθεστε με βόμβες μολότοφ και φωτοβολίδες κρατώντας όλοι μαχαίρια (δεν τα λέμε εμείς ,υπάρχουν βίντεο στην δημοσιότητα) μετατράπηκε σε αμέριμνο καφέ. Φωτογραφίες ανεβοκατέβαιναν με Κροάτες τραυματίες στα social media , κάποιοι εξ αυτών μαχαιρωμένοι (επίσης υπάρχει υλικό στα social) , κόψε-ράψε video , από την πρώτη στιγμή αλλοίωση και παραποίηση στοιχείων , ψέμα υποκρισία και ασύστολη προπαγάνδα . Έτσι είχαμε από την μια 100+ ανθρώπους φυλακή , επιθέσεις σε περιουσίες και προσαγωγές ανθρώπων που έλειπαν εκτός με την ευλογία ΑΡΔ ,και από την άλλη πλευρά εσείς τίποτα ανέγγιχτοι !! .

Μάλιστα ενώ ξέρετε από που προήλθε το μοιραίο χτύπημα δεν μιλήσατε, όπως όταν δικός σας άνθρωπος κατέθεσε ότι το έκαναν Κροάτες. Δυστυχώς δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από ανθρώπους που κάλυψαν στις 13/5 την δολοφονία συνοπαδού τους εξαφανίζοντας κάμερες ( συνήθης τακτική σας ) .

Δυστυχώς περιμέναμε από αυτούς που έπρεπε και επιβάλλεται να αναλάβουν τις ευθύνες τους αλλά ματαιοπονούμε .

Όσο για τους χαρακτηρισμούς , θα πούμε απλώς ότι 60 χρόνια αυτό που μας κάνει πρότυπο και σημείο αναφοράς ως οπαδικό κίνημα παγκοσμίως είναι η στάση και η πορεία μας , έμπρακτα και συνειδητοποιημένα μέσα στην κοινωνία αλλά και για την κοινωνία.

ΥΓ. Η ΘΥΡΑ 13 βασίζει τις σχέσεις τις με άλλους οπαδούς ΜΟΝΟ βάση του οπαδικού χάρτη και κώδικα , και όσο για την πολιτικοκοινωνική μας ταυτότητα αποδεικνύεται από τις ιστορικές μας ρίζες , την διαδρομή μας και την δράση μας στους κοινωνικούς αγώνες.

ΘΥΡΑ 13 – 1966»

