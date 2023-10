Πολιτική

Spetses Mini Marathon: Ο Κασσελάκης έτρεξε με τον Τάιλερ (εικόνες)

Τη γραμμή του τερματισμού στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων του Spetses Mini Marathon πέρασαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο Στέφανος Κασσελάκης και ο σύντροφός του Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο νησί, όπου διαθέτει και σπίτι, από την Πέμπτη.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Ποσειδώνιο. Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι δεν πήγαινε για την πρωτιά αλλά για τη διαδρομή.

Μετά το αθλητικό τριήμερο στις Σπέτσες, ο κ. Κασσελάκης έχει προγραμματίσει επίσκεψη στην Κύπρο, το διάστημα 3-5 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως περιοδεύσει σε περιοχές της Θεσσαλίας που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία

