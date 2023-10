Πολιτισμός

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι στις 5 Οκτωβρίου.

Σήμερα, Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Ιερομάρτυρος Ερμογένους του θαυματουργού, του εν Κύπρω.

Μαρτύρων Χαριτίνης και Μαμέλχθης,

Οσίων Ιωάννου επισκόπου Ευχαϊτών, Επιφανίου(Κυθραίας) και Επιφανίου (Κούρδακα), των εν Κύπρω,

Ευδοκίμου νεοφανούς, του Βατοπεδινού,

Πέτρου, Αλεξίου και Ιωνά, των θαυματουργών μητροπολιτών Μόσχας,

Μεθοδίας της εν Κιμώλω.

Σήμερα γιορτάζουν οι Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογένης

Ανατολή ήλιου στις 07:24 και δύση ήλιου στις 19:03.

Η σελήνη είναι 21 ημερών.

Στις 5 Οκτωβρίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών.

Ο βίος της Αγίας Χαιρίτινης

Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-305 ). Ήταν χριστιανή και δούλη ενός πλουσίου Ρωμαίου, του Κλαύδιου. Όταν ο Δομέτιος έμαθε την πίστη της Χαριτίνης ζήτησε από τον Κλαύδιο να του την στείλει για να την εξετάσει ο ίδιος. Η Αγία παρουσιάστηκε και χωρίς να δειλιάσει ομολόγησε την αληθινή πίστη του Ιησού Χριστού. Ο Δομέτιος εξοργισμένος από την ομολογία πίστεως της Χαριτίνης διέταξε τον βασανισμό της και στη συνέχεια ζήτησε να την ρίξουν στη θάλασσα δένοντας της μία πέτρα στο λαιμό. Όμως με τη βοήθεια του Θεού η Αγία επέζησε και παρουσιάστηκε μπροστά στον Δομέτιο για να του αποδείξει την παντοδυναμία του Κυρίου. Παραταύτα ο Δομέτιος δεν πείστηκε και απαίτησε τον βασανισμό της ξανά. Με αυτό τον τρόπο η Αγία Χαριτίνη παρέδωσε το πνεύμα της εις τον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr

