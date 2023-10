Κοινωνία

Πικέρμι: Συμμορία διαρρηκτών “άδειαζε” τα σπίτια

Με τους συνεργούς του είχαν "αδειάσει" σπίτια αυτής της περιοχής και γειτονικών, από χρήματα και χρυσαφικά.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες την Τρίτη στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας - Πικερμίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, 25χρονος αλλοδαπός, μέλος συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Επιπλέον, κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιπτώσεων κλοπών από οικίες στην περιοχή του Πικερμίου και γειτονικές περιοχές τουλάχιστον από το Μάιο του 2022 έως τον περασμένο Αύγουστο, αποκαλύφθηκε η δράση συμμορίας από ειδική ομάδα αστυνομικών που συγκροτήθηκε για την αποδόμηση της.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, ο 25χρονος μαζί με έτερα μέλη της συμμορίας, δρώντας κατά τις απογευματινές ώρες, εντόπιζαν οικίες από τις οποίες απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες, παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, εισέρχονταν σε αυτές και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή όπως ρολόγια και χρυσαφικά.

Σημειώνεται ότι σε πλείστες περιπτώσεις, οι ανωτέρω προκαλούσαν βλάβη και στην τηλεφωνική γραμμή των οικιών για να αποφύγουν την ενεργοποίηση τυχόν συναγερμού.

Εξιχνιάστηκαν 20 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και μία κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος.

Μετά από έρευνα στην οικία του και στην κατοχή του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και -19- ρολογιών, η προέλευση των οποίων διερευνάται,

7 κινητά τηλέφωνα,

9 κάρτες sim ,

φορητός υπολογιστής,

2 μαχαίρια,

πτυσσόμενο γκλοπ,

0,66 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

«επιχειρησιακό» αυτοκίνητο,

φακός,

καπέλο τύπου τζόκεϊ και

το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται.

