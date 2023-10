Πολιτική

Ενδοσχολική βία: Έρχεται task force στα σχολεία

H ανακοίνωση της υφυπουργού Παιδείας για την ομάδα ειδικών σχετικά με την ενδοσχολική βία.

Τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης τετραμελούς ομάδας ειδικών (task force), με σκοπό να ενημερώνει άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς πρέπει να δράσει για τα ζητήματα βίας στα σχολεία, προανήγγειλε η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο alfavita.gr.

Η ομάδα των ειδικών θα εξετάζει τις καταγγελίες που θα λαμβάνονται στην Ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας η οποία ετοιμάζεται και θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο για την εξέλιξη του ζητήματος, θα εποπτεύει και όποτε χρειαστεί θα πραγματοποιεί και επιτόπιες επισκέψεις. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, δηλαδή ποιος θα καταγράφει, τι θα καταγράφει, πώς θα χρησιμοποιείται η καταγεγραμμένη πληροφορία.

Επίσης η κ. Μιχαηλίδου προανήγγειλε την αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των κενών στα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά, μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με μια πλήρη αντικειμενική καταγραφή που θα επιταχύνει τις διαδικασίες και σαφώς θα μειώσει την ταλαιπωρία των παιδιών, αλλά και μόνιμες προσλήψεις 4.000 με 5.000 εκπαιδευτικών ανά έτος, για την επόμενη τετραετία.

Τέλος, η υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι με τη Γ' φάση προσλήψεων «θα έχουμε τη μεγαλύτερη κάλυψη σε ό,τι αφορά στα στελέχη της ειδικής αγωγής».

