Παράξενα

Φώκια δάγκωσε γυναίκα και πέθανε... από στρες ενώ την πήγαιναν σε κτηνίατρο!

Πώς συνέβη το περιστατικό με το άτυχο ζώο. Τι προειδοποίηση εξέδωσε ο δήμος για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Μια ωταρία, είδος φώκιας του νοτίου ημισφαιρίου, προσπαθούσε εδώ και μέρες να χαλαρώσει σε μια παραλία της Νότιας Αφρικής, όμως οι λουόμενοι την παρενοχλούσαν συστηματικά: τελικά, δάγκωσε μια γυναίκα και πέθανε από το στρες που υπέστη κατά τη μεταφορά της στον κτηνίατρο.

Ο δήμος του Κέιπ Τάουν προειδοποίησε σήμερα τους παραθεριστές «να αφήνουν ήσυχες» τις ωταρίες επειδή «οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές» εάν τις ενοχλούν. Όπως και η Ένωση Πρόληψης της Κακομεταχείρισης των Ζώων (SPCA), ο δήμος εξέφρασε την «αγανάκτησή» του για την «επαναλαμβανόμενη παρενόχληση» της ωταρίας στην παραλία Στραντ Μπιτς, που είχε ως αποτέλεσμα το ζώο να επιτεθεί σε μια λουόμενη και στη συνέχεια να πεθάνει.

Σε αυτήν την πολυσύχναστη αμμουδιά, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το Κέιπ Τάουν, η ωταρία «προσπαθούσε απλώς να ξαπλώσει για να ξεκουραστεί, μια φυσιολογική και αναμενόμενη συμπεριφορά» των ζώων αυτών στα παράλια της Νότιας Αφρικής. Όμως οι λουόμενοι της πέταγαν ξύλα και βότσαλα και πολλοί από αυτούς την «πείραζαν» για να τραβούν στη συνέχεια φωτογραφίες της φώκιας ενώ τους κυνηγούσε, εξήγησε ο αντιδήμαρχος Έντι Άντριους, υπενθυμίζοντας ότι είναι παράνομο να παρενοχλεί κανείς τα άγρια ζώα. Κάλεσε επίσης τους πολίτες «να μην πλησιάζουν» τα ζώα αυτά.

Το απόγευμα της Τετάρτης η ωταρία δάγκωσε μια γυναίκα που μόλις είχε φτάσει στην παραλία και δεν είχε προσέξει ότι λιαζόταν στην αμμουδιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η παραλία έκλεισε εν μέρει σήμερα το πρωί, προκειμένου να αιχμαλωτιστεί η ωταρία και να μεταφερθεί σε ένα κοντινό ενυδρείο για να εξεταστεί από κτηνίατρους. Στη συνέχεια θα την άφηναν ελεύθερη σε ένα λιγότερο πολυσύχναστο και πιο ασφαλές σημείο. Όμως «δυστυχώς η ωταρία πέθανε λόγω του υπερβολικού στρες που υπέστη».

