Γάζα - ΟΗΕ: “Καμπανάκι” για την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών

Η Γάζα αντιμέτωπη με υγειονομική κρίση προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. Οι ασθένειες που "παραμονεύουν".

Τα κρούσματα ανεμοβλογιάς, ψώρας και ασθενειών που προκαλούν διαρροϊκά επεισόδια αυξάνονται στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των φοβερών συνθηκών από την άποψη της υγιεινής, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ εξήγησε πως ανάμεσα στους βασικούς λόγους της εξάπλωσης ασθενειών είναι πως οι Γαζαίοι είναι αναγκασμένοι να πίνουν μολυσμένο νερό, ελλείψει καθαρού πόσιμου νερού.

Δεν έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ωστόσο, προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου αύξησης των κρουσμάτων μολυσματικών νόσων αν δεν αποκατασταθεί η ύδρευση και εάν δεν ξαναρχίσουν να ηλεκτροδοτούνται, ή δεν λάβουν καύσιμα, οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Ο στρατός του Ισραήλ έθεσε υπό «πλήρη πολιορκία» τη Λωρίδα της Γάζας, διακόπτοντας την ύδρευση, την ηλεκτροδότηση, τις παραδόσεις τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αντιποίνων μετά την επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, την πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους, την 7η Οκτωβρίου.

