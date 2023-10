Life

Βαρύ πένθος για τον Γιώργο Μαυρίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο πολυαγαπημένος του πατέρας. Το σπαρακτικό αντίο.

-

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Γιώργος Μαυρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος του πατέρας.

Ο Γιώργος Μαυρίδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, αναρτώντας μια δική του φωτογραφία να παίζει ποδόσφαιρο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαυρίδη για την απώλεια του πατέρα του

Ο Γιώργος Μαυρίδης προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του. Μέσω Instagram, ανάρτησε μια φωτογραφία του από την ώρα που αγωνιζόταν σε ένα ματς με τη φανέλα της ομάδας.

«30 χρόνια πριν σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο για να μην σου κάνω το χατίρι, ήξερα ότι ήταν η καψούρα σου να με δεις ποδοσφαιριστή και μένα η αντίδραση μου για αυτά που έζησα… Δεν περίμενα ποτέ στην ζωή μου ότι 30 χρόνια μετά θα σου το έκανα , δεν περίμενα ποτέ ότι θα σκύλιαζα να κερδίσω για σένα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα παρακαλούσα να ήσουν εδώ να με δεις. Ελπίζω να με καμάρωσες από εκεί ψηλά και ας ήταν αργά. Μακάρι σε μια άλλη ζωή να ξαναβρεθούμε και να μου δώσεις αυτά που πάντα ήθελα σαν παιδί. Μακάρι σε μια άλλη ζωή να μπορέσεις να δεις τι έχασες από τον γιο σου και εγώ να ζήσω τον πατέρα μου. Καλό ταξίδι Πετραν, αφιερωμένη για σένα ή σημερινή νίκη!».

Παρά τις πολύ δύσκολες ώρες που περνά ο Γιώργος Μαυρίδης αγωνίστηκε κανονικά με την ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο σάλας κόντρα στον Ηνίοχο Αθήνας.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ, σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στον Γιώργο Μαυρίδη για το θάνατο του πατέρα του, ενώ οι παίκτες της ομάδας αφιέρωσαν τη νίκη τους στη μνήμη του.

«Το τμήμα Ποδοσφαίρου Σάλας του ΠΑΟΚ, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον αθλητή του Συλλόγου, Γιώργο Μαυρίδη, για τον χαμό του αγαπημένου του πατέρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μαυρίδης, παρά την σημαντική αυτή απώλεια, έδωσε κανονικά το παρών και αγωνίστηκε στο πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηνίοχο Αθήνας, αποδεικνύοντας την αρχηγική του υπόσταση στην ομάδα.

Ύστερα από την λήξη του αγώνα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν τη νίκη τους με 3-0 στη μνήμη του πατέρα του Γιώργου Μαυρίδη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

F1 - GP ΗΠΑ: Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την 50η νίκη στην καριέρα του (βίντεο)

Σύρος: Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε βενζινάδικο για ανεφοδιασμό καυσίμων!