Πολιτική

Πλεύση Ελευθερίας: Δεύτερη αποχώρηση βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ανακοίνωσε την αποχώρησή του και ποια η σχέση του με προηγούμενο διαφωνούντα του κόμματος.

-

Μία ακόμα αποχώρηση σημειώθηκε την Τρίτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλεύσης Ελυθερίας.

Όπως ανακοινώθηκε, αποχώρησε από την ομάδα η βουλευτής της Β΄Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Αρετή Παπαϊωάννου.

Πρόκειται για τη μητέρα του τέως βουλευτή της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας Βασίλη Χουρδάκη, ο οποίος διαγράφηκε από αυτήν στις 11 Οκτωβρίου.

Η ίδια αιτιολογωντας την αποχώρησή της προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

«Η αποχώρησή μου έρχεται ως αυτόθροη συνέπεια της απαξιωτικής συμπεριφοράς κατά τις τελευταίες εβδομάδες, της επικεφαλής της ΚΟ -και ορισμένων μελών αυτής- προς το πρόσωπό μου, έπειτα -κυρίως- από την αποπομπή του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Χουρδάκη, με μοναδική αιτία τη συγγενική σχέση. Μετά την άρνηση μου να υπογράψω την ανακοίνωση της 18ης Οκτωβρίου 2023 με το περιεχόμενο της οποίας εξαρχής διαφώνησα, ουσιαστικά και πολιτικά και παρόλες τις επίμονες προσπάθειές μου προς τις δύο πλευρές για νηφαλιότητα και σύγκλιση, έκτοτε στοχοποιήθηκα και ετέθην σε «αναστολή», με την επαναλαμβανόμενη αντικατάστασή μου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και την απομόνωσή μου -προσωπική και πολιτική- από τις κομματικές εργασίες».

Μετά την αποχώρηση της κ. Παπαϊωάννου η κοινοβουλευτική ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας αριθμοί 6 βουλευτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης από Άρειο Πάγο: θέλουμε μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Άνδρας έπνιξε νεογέννητα γατάκια (βίντεο)

Φυλακές Διαβατών: Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γενέθλια σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη