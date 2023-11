Κόσμος

Κένυα: Ο Κάρολος Γ’ πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην αφρικανική χώρα

Η επίσκεψη του, εγείρει υψηλές προσδοκίες καθώς η Βρετανία δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει τις σκοτεινές σελίδες του αποικιακού παρελθόντος της.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας βρίσκεται στην Κένυα, στην πρώτη του επίσκεψη σε χώρα της Κοινοπολιτείας από την ανάρρησή του στον βρετανικό θρόνο. Η τετραήμερη επίσημη επίσκεψη του βρετανού μονάρχη και της συζύγου του, Καμίλα, εγείρει υψηλές προσδοκίες καθώς η Βρετανία δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει τις σκοτεινές σελίδες του αποικιακού παρελθόντος της.

Σε λίγες εβδομάδες η Κένυα θα γιορτάσει την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της από το Ηνωμένο Βασίλειο και η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας επιβεβαιώνει την «ισχυρή και δυναμική συνεργασία» μεταξύ των δύο κρατών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής πρεσβείας στην αφρικανική χώρα.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επισημαίνουν όμως ότι κατά την επίσκεψη θα συζητηθούν επίσης «οι πιο οδυνηρές πτυχές της κοινής ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κένυας», στα χρόνια που προηγήθηκαν της ανεξαρτησίας.

