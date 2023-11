Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Λαθρεμπόριο τσιγάρων: Στα χέρια της ΕΛΑΣ φυγόποινος

Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 7 ετών και πρόστιμο 1,3 εκατ. ευρώ!

Φυγόποινος που καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 7ετή κάθειρξη και χρηματική ποινή ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για λαθρεμπόριο τσιγάρων στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 47χρονο, στον οποίο αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 2015/16.

