Οικονομία

Black Friday - Cyber Monday: Πότε είναι οι μέρες των μεγάλων προσφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε είναι οι δύο πολυαναμενόμενες ημέρες των προσφορών.

-

Με ένα δεκαήμερο προσφορών που ξεκίνησε ήδη, το λιανεμπόριο θα προσπαθήσει να ζεστάνει την αγορά η οποία υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων είναι παγωμένη, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για μια ευρεία γκάμα κατηγοριών σε πολύ καλύτερες τιμές. Στην ίδια λογική, πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες τη διαφήμιση της Black Friday η οποία εφέτος είναι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά και της Cyber Monday, την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Στην αιχμή των προσφορών βρίσκονται τα προϊόντα τεχνολογίας με τις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών να πρωτοστατούν στις προωθητικές δράσεις, προσφέροντας στους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, ευέλικτες λύσεις πληρωμής. Εντατικές διαφημιστικές εκστρατείες έχουν ξεκινήσει και οι αλυσίδες οικιακού εξοπλισμού ενώ περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεών τους αναμένουν χιλιάδες μικρά καταστήματα που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω των marketplaces. Προετοιμάζοντας κατάλληλα το έδαφος, πολλές εμπορικές επιχειρήσεις ρίχνονται στη μάχη των προσφορών με προκρατήσεις αλλά και προσφορές τόσο μέσα από το ψηφιακό κανάλι όσο μέσα από τα φυσικά καταστήματα με στόχο να ρευστοποιήσουν εποχικά προϊόντα και να «γεμίσουν τα ταμεία» τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολούσε στον αέρα σε κοινωνική εκδήλωση

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Καιρός: αίθριος και αφρικανική σκόνη την Τρίτη