Δημήτρης Γραικός: Αναβιώνει στο Εφετείο η δολοφονία του

«Είναι η τελευταία ευκαιρία να μας πει την αλήθεια για να ηρεμήσει και η δίκη του ψυχή», ανέφερε η σύζυγος του δολοφονηθέντα κτηνοτρόφου.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβιώνει η δολοφονία του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, η σορός του οποίου βρέθηκε, τον Μάιο του 2019 - δυόμισι χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνισή του - θαμμένη κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης.

Ως δράστης της δολοφονίας καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη ένας 50χρονος έμπορος κρεάτων, ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας.

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του Εφετείου, ο 50χρονος, κληθείς να τοποθετηθεί επί της κατηγορίας, τόνισε πως δεν την απόδεχεται.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω τον καβγά, αυτός τον ξεκίνησε, αλλά μπορούσα να ειδοποιήσω την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά του και τη δική μου», είπε.

Μεταξύ άλλων στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και η σύζυγος του Δημήτρη Γραικού, η οποία ανέφερε πως ο κατηγορούμενος χρωστούσε 61.000 ευρώ.

«Ο κατηγορούμενος με το μυαλό του πίστευε ότι έκανε το τέλειο έγκλημα, ότι ποτέ δε θα αποκαλυφθεί. Για αυτό έθαψε και το αυτοκίνητο. Ποτέ δε παραδέχθηκε ότι το έκανε, αποκαλύφθηκε από την αστυνομία. Θέλω να ρωτήσω γιατί το έκανε, είναι η τελευταία ευκαιρία να μας πει την αλήθεια για να ηρεμήσει και η δίκη του ψυχή», ανέφερε.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 23 Νοεμβρίου.

