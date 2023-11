Αθλητικά

ATP Finals - Τσιτσιπάς: ήττα με το... “καλημέρα”

Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα στα ATP Finals του Τορίνου.

Με το... αριστερό ξεκίνησε η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά στα ATP Finals του Τορίνου, καθώς στο εναρκτήριο ματς της γιορτής του τένις, με την οποία ολοκληρώνεται και τυπικά η σεζόν για τους αθλητές, ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε 2-0 από τον Γιάνικ Σίνερ (6-4, 6-4) και, πλέον, το έργο του για να προκριθεί στη συνέχεια του τουρνουά δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.

Ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε ούτε μία φορά στο ματς να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του, κάτι που ο Ιταλός κατάφερε δύο φορές, μία σε κάθε σετ (στο δεύτερο έκανε μπρέικ με το καλημέρα παρότι βρέθηκε να χάνει με 40-15), με αποτέλεσμα να πάρει τη νίκη και να βάλει τις βάσεις για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας τενίστας δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τις κοινές προπονήσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου με τους Αλεξάντρερ Ζβέρεφ και Κάρλος Αλκαράθ, λόγω ενοχλήσεων που είχε στη μέση, γεγονός που στο σημερινό ματς έδειξε να τον επηρεάζει ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του ματς.

Ωστόσο, απέναντί του είχε έναν αντίπαλο που απέδειξε γι΄ άλλη μια φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Σίνερ μπροστά στους συμπατριώτες του έπαιξε πολύ καλό τένις, σέρβιρε πολύ καλά (9 άσους), ενώ σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα ήταν αυτός που πανηγύριζε. Μετά τους τίτλους σε Πεκίνο και Βιέννη απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο Ιταλός έδειξε πανέτοιμος για να περάσει στην ημιτελική φάση.

Το νο4 του κόσμου μέτρησε την 14η νίκη του στα τελευταία 16 ματς που έδωσε μείωσε σε 5-3 στο H2D με τον Τσιτσιπά, τον οποίο είχε νικήσει ξανά τον περασμένο Φεβρουάριο στο indoor τουρνουά του Ρότερνταμ με 2-0.

