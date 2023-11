Τέξας: Νεκρό παιδί από πυροβολισμούς σε υπαίθρια αγορά

Πόσοι άλλοι πολίτες τραυματίστηκαν από τα αιφνιδιαστικά πυρά. Πού βρίσκεται η ο δράστης και ποιες οι πιθανότητες εντοπισμού του από την Αστυνομία.

Ένα παιδί σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τέξας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε υπαίθρια αγορά του Pearland.

Το νέο περιστατικό ένοπλης επίθεσης μέσα σε πλήθος συνέβη στο Cole's Antique Village & Flea Market.

δράστης διέφυγε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τον εντοπίσουν.

