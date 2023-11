Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις: “Πράσινη νίκη” από... λάθος

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού κρίθηκε το τελικό αποτελεσμα για τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Ένα λάθος του Κίναν Έβανς στα 3,4'' για τη λήξη χάρισε στον κάκιστο Παναθηναϊκό τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και τέταρτη στο σύνολο (4-4).

Οι «πράσινοι», οι οποίοι «φλέρταραν» με την τρίτη εντός έδρας ήττα τους, επικράτησαν με 73-71 της Ζαλγκίρις Κάουνας, για την 8η αγωνιστική, διευρύνοντας στο 4-0 το αρνητικό σερί των Λιθουανών (ρεκόρ 3-5).

Ο Παναθηναϊκός... παρασύρθηκε από το πρώτο τζάμπολ στο slow tempo που του επέβαλε η καλά «διαβασμένη» Ζαλγκίρις, οι βολές (18/31) αποτέλεσαν Αχίλλειο πτέρνα του και μοιραία το παιχνίδι εξελίχθηκε σε δυνατό ντέρμπι με συνολικά 18 εναλλαγές στο προβάδισμα!

Ωστόσο, τα 7 περισσότερα λάθη των φιλοξενούμενων (23 έναντι 16 της ελληνικής ομάδας), έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, με το «τριφύλλι» να βγάζει στα 4΄΄ για τη λήξη και ενώ είχε προηγηθεί το λάθος του Έβανς, την κρισιμότερη άμυνα και να γλιτώνει το έμφραγμα...

Πρωταγωνιστής της «πράσινης» επίθεσης και πάλι ο Ντίνος Μήτογλου με 19 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Κώστας Σλούκας και 13 ο Ματίας Λεσόρ. Από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Ρόλαντ Σμιτς με 15 πόντους, εκ των οποίων τους 12 στην τέταρτη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 36-39, 53-52, 73-71

Ένας... υπνωτισμένος Παναθηναϊκός, που χρειάστηκε 3,5 λεπτά για να ανοίξει το σκορ και είχε υποπέσει σε ρεσιτάλ λαθών, βρέθηκε με το... καλησπέρα σε μειονεκτική θέση, ακολουθώντας στο σκορ μέχρι το 13-15 στο 10΄. Οι «πράσινοι» συνέχισαν δίχως νεύρο και με την περιφερειακή άμυνα τους εκτός λειτουργίας, είδαν τον Μήτρου-Λονγκ να τους τιμωρεί από τα 6,75 και με δύο κολλητά τρίποντα να γράφει το 29-36 στο 18΄.

Ωστόσο, ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκού τον επανέφερε σε απόσταση αναπνοής, χωρίς όμως να ελπίζει την ανατροπή, καθώς πέταξε στον κάδο των απορριμάτων τις ελεύθερες βολές (8/17 στο πρώτο ημίχρονο), κλείνοντας το εικοσάλεπτο στο -3 (36-39).

Με τους Σλούκα (1 τρίποντα) και Μήτογλου (2 τρίποντα) να προσπαθούν να αφυπνίσουν το «τριφύλλι» από τα 6,75, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε στο 25΄ με 47-46, αλλά μετρώντας και πάλι διαδοχικά λάθη δεν μπόρεσε να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας μέχρι το 30΄ (53-52). Με την εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου, πάντως, ο Σμιτς εξελίχθηκε προσωρινά σε άσο στο μανίκι του τεχνικού της Ζαλγκίρις, σημειώνοντας 12 πόντους μέχρι το 35΄ και χαρίζοντας στους Λιθουανούς και πάλι το προβάδισμα με 62-64.

Εν αντιθέσει με το πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός βρήκε την απαιτούμενη ψυχραιμία από τις βολές στον... επίλογο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι τα 21'' για τη λήξη, όταν Σλούκας και Λεσόρ δε λάθεψαν από τη γραμμή της φιλανθρωπίας και με 4/4 βολές διαμόρφωσαν το 71-68. Η Ζάλγκιρις πήρε τάιμ άουτ και ακολούθως ο Μάνεκ εκτέλεσε άμεσα από τα 6,75 για την ισοφάριση στα 13'', με τον Σλούκα να στήνεται και πάλι στη γραμμή των βολών, αλλά να μετράει 1/2 (72-71).

Οι Λιθουανοί πήραν το πολύτιμο ριμπάουντ, αλλά ο Έβανς υπέπεσε σε λάθος, με τους Γκραντ και Γκριγκόνις να «ασφαλίζουν» τη νίκη με την άμυνα τους...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρσία, Κολγένσιτς, Ρόσι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα 4, Γκάι, Μπαλτσερόφσκι 2, Σλούκας 16 (1), Γκραντ 10 (1), Ναν, Λεσόρ 13, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 7 (1), Μήτογλου 19 (4), Μαντζούκας 2.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Καζίς Μακσβίτις): Έβανς 6, Μήτρου-Λονγκ 6 (2), Λεκάβιτσους, Χέιζ 8, Σμιτς 15 (4), Μπιρούτις 9, Ντιμσά 9 (1), Μάνεκ 6 (2), Μπουτκέβιτσους 10 (1), Ουλάνοβας 2.

