Σχινιάς: Φωτιά κοντά στο Κωπηλατοδρόμιο Μαραθώνα - σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Για άλλη μια φορά οι φλόγες απειλούν την περιοχή του κωπηλατοδρομίου στο Μαραθώνα της Αττικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 16.15 την Παρασκευή μετά από κλήση για φωτιά στον Σχινιά Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς είναι δίπλα στο κωπηλατοδρόμιο, στην περιοχή του βάλτου, όπου είχαν ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και άλλες πυρκαγιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Νέα Μάκρη, συγκεκριμένα 34 πυροσβέστες, 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 αεροσκάφος, όπως και δύο εθελοντικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον κωπηλατοδρομίου στο Μαραθώνα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 17, 2023

