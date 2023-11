Κόσμος

Λαμπεντούζα: Νεκρό κοριτσάκι σε ναυάγιο με μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια τραγωδία στον "υγρό τάφο" της Μεσογείου. Μεγάλος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων.

-

Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη απόψε σε μικρή απόσταση από τη Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ιταλικό Λιμενικό διέσωσε 43 ανθρώπους που είχαν αγκιστρωθεί σε βράχια. Αγνοείται η τύχη οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Ένα κοριτσάκι, μόλις δύο ετών, άφησε την τελευταία του πνοή σε ταχύπλοο του Λιμενικού που το μετέφερε στη ξηρά μαζί με διασωθέντες, ενώ στο ιατρείο του νησιού διακομίστηκαν επίσης ένα ανήλικο παιδί και ο πατέρας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ΑΝΤ1 στο Ισραήλ: Άσκηση με αλεξιπτωτιστές που αντιμετώπισαν την εισβολή της Χαμάς (βίντεο)

Φωτιά στο Ηράκλειο - Συναγερμός για δύο μέτωπα

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: “Πράσινο” το αθηναϊκό ντέρμπι