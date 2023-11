Life

“Αρένα”: Βία ανηλίκων, μέσα και έξω από τα σχολεία

Με το φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση, με αυξανόμενα και σκληρότερα περιστατικά, καταπιάνεται η ομάδα της εκπομπής “Αρένα” με την Μαρία Αναστασοπούλου.

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει ξανά στην «ΑΡΕΝΑ», βάζοντας στο κέντρο της έρευνάς της την έξαρση της βίας μεταξύ ανήλικων, μέσα και έξω από τα σχολεία.

Με αφορμή τα βίαια περιστατικά που απασχολούν καθημερινά, πλέον, την επικαιρότητα, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής και η Μαρία Αναστασοπούλου καταγράφουν τη σκληρή πραγματικότητα της γενιάς του COVID 19. Ποια αίτια οδηγούν τους μαθητές σε παραβατικές συμπεριφορές; Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας γι’ αυτό το φαινόμενο που συνεχώς εξαπλώνεται.

Στην κάμερα της «ΑΡΕΝΑΣ», μιλούν νέοι που έφτασαν στο σημείο να γίνουν μέλη συμμοριών και εξηγούν για ποιους λόγους έχουν καταφύγει στο περιθώριο, αλλά και γιατί η δράση των συμμοριών πλημμυρίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιο ρόλο παίζουν στη δράση τους οι εξαρτησιογόνες ουσίες;

Η εκπομπή φέρνει στο φως, για πρώτη φορά, τη μαρτυρία μητέρας, η οποία καταγγέλλει ότι οι συμμαθητές του παιδιού της το έδεσαν και το βασάνισαν μέσα στο σχολείο.

Η κάμερα της «ΑΡΕΝΑΣ» ακολουθεί, ακόμη, μια περιπολία γονιών στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, τη στιγμή που επεμβαίνουν για να σταματήσουν συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων.

Ζωντανά, στο στούντιο της «ΑΡΕΝΑΣ», η Μαρία Αναστασοπούλου, με τη βοήθεια ειδικών και αρμόδιων φορέων, αναλύει όλες τις πτυχές του φαινομένου και αναζητά τι μπορούν να κάνουν γονείς και εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη βία.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ερευνούν, καταγράφουν και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, μέσα από μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ζωντανά στο στούντιο, η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Μάνος Φραγκιουδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου