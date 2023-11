Πολιτισμός

Black Friday - JukeBooks: Τετραήμερο μοναδικής προσφοράς

Επωφεληθείτε από το τετραήμερο με την ειδική προσφορά του JukeBooks.gr, για τους φίλους των audiobooks, στο πλαίσιο της Black Friday.

-

Το jukebooks.gr «γιορτάζει» τη Black Friday για τέσσερις ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους λάτρεις των audiobooks να επωφεληθούν από μια εκπληκτική προσφορά.

Διαθέσιμη μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα -έως και τις 27 Νοεμβρίου- η ειδική τιμή των €6,99/ μήνα ισχύει τώρα και για πάντα, εφόσον η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα.

Απολαύστε απεριόριστη πρόσβαση και ώρες ακρόασης σε μια πλούσια συλλογή audiobooks απ’ όλες τις κατηγορίες, με άμεση ενεργοποίηση και τη δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή.

Κάντε τη φετινή Black Friday αξέχαστη και γνωρίστε τον φανταστικό κόσμο των audiobooks με τη μοναδική προσφορά του JukeBooks από σήμερα και για πάντα!

