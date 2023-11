Παράξενα

Χαλκίδα: Ασθενής το “έσκασε” από το Νοσοκομείο φορώντας καθετήρα!

Η ασθενής χωρίς να πάρει εξιτήριο και φορώντας ακόμη τον καθετήρα, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Την αναζητά η Αστυνομία.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 14:00 σήμανε συναγερμός στο προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος καθώς μια ασθενής η οποία νοσηλευόταν, έφυγε χωρίς να πάρει την απαιτούμενη άδεια από τον επιβλέπων ιατρό.

Συγκεκριμένα φορώντας ακόμη τον καθετήρα που της είχαν τοποθετήσει, πήγε στον χώρο του πάρκινγκ, επιβιβάστηκε σε όχημα και εν συνεχεία διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό της.

