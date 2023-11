Life

Λευτέρης Πανταζής: Έπεσε θυμα κλοπής στο αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς περιέγραψε τη δυσάρεστη αυτή εμπειρία ο τραγουδιστής

-

Θύμα κλοπής στο αεροδρόμιο έπεσε χθες ο τραγουδιστής, Λευτέρης Πανταζής.

Ο Λευτέρης Πανταζής, επισήμανε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες έχει πέσει θύμα κλοπής στο αεροδρόμιο. Αυτή, τη φορά μάλιστα, του πήραν ένα τσαντάκι.

«Ταξιδεύω κάθε Πέμπτη με μία γνωστή εταιρεία, γιατί τραγουδάω στη Θεσσαλονίκη, και είναι η δεύτερη κρούση. Η πρώτη κρούση έγινε πριν από 3 μήνες, όταν έχασα ένα μικρό πορτοφόλι με κάρτες μέσα, αλλά ήταν ληγμένες» ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.

΅«Εγώ δίνω τον σάκο μου στις αποσκευές, γιατί έχω μέσα σπρέι και τα λοιπά. Έχω ένα κοστούμι μαζί μου και μία τσάντα. Το κοστούμι το παίρνω μαζί μου, την τσάντα τη δίνω κλειδωμένη στις αποσκευές», εξήγησε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως «επειδή είναι η δεύτερη κρούση, θεώρησα λογικό να στείλω mail στην εταιρεία. Είχα ένα τσαντάκι Prada μαύρο, ένα μικρό νεσεσέρ, που έχω πράγματα μέσα, το οποίο το άδειασε μέσα στην τσάντα μου και πήρε μόνο το τσαντάκι.

»Πήγα στο ξενοδοχείο, πήγα στο δωμάτιο, άνοιξα την τσάντα και έλειπε το νεσεσέρ. Έκανα εκεί την καταγγελία, γιατί το βράδυ δούλευα και δεν προλάβαινα να πάω στο αεροδρόμιο. Μου απάντησαν αμέσως, ότι σε 10 μέρες περίπου θα έχουμε απάντηση του τι έχει συμβεί» σημείωσε μιλώντσε στον ΣΚΑΙ

«Είναι πολύ περίεργο, γιατί μου άδειασε όλα τα πράγματα και πήρε μόνο το τσαντάκι. Δεν έχω κινηθεί νομικά ακόμα, θέλω πρώτα να ακούσω τι απάντηση έχει να μου δώσει η εταιρεία και μετά θα δω τι θα κάνω», κατέληξε ο τραγουδιστής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιόπουλος για νέα ΚΟ: Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις θέσεις μας

Ακρίβεια - Σκρέκας: Τα πρόστιμα αποδίδουν και “ρίχνουν” τις τιμές (βίντεο)

“Εξοικονομώ”: Νέα προγράμματα με ενισχυμένα κονδύλια