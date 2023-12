Κοινωνία

Γάμος ομόφυλων - Μητροπολίτης Πατρών: “Ξεσπάθωσε” από τον άμβωνα (βίντεο)

Τι είπε για τη θέση της εκκλησίας απέναντι στο ζήτημα και γιατί μίλησε για απειλή κατά του θεσμού της οικογένειας.

Κάθετα αντίθετος στο φημολογούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εμφανίστηκε από την Πάτρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ στην Πάτρα Κωνσταντίνος Φλάμης, ενώπιον εκατοντάδων προσκεκλημένων στο καθιερωμένο γεύμα με αφορμή την εορτή του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου, ο Μητροπολίτης δήλωσε πως “κάτι τέτοιο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους” στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νομοθέτηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών.

Η αναφορά του έγινε ενώπιον πολλών Μητροπολιτών όπως οι Μεσσηνίας, Ναυπάκτου κλπ.

Πηγή: Flamis.gr

