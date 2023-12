Life

Κασελλάκης: Βίντεο με τα γενέθλια του σκύλου του

Το πάρτι γενεθλίων που ετοίμασαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο σύντροφός του στην σκυλίτσα τους Φάρλι...

Πάρτι είχαν στο σπίτι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη και του αγαπημένου του Τάιλερ Μακμπεθ.

Η σκυλίτσα του ζευγαριού, η Φάρλι είχε γενέθλια και έγινε τεσσάρων ετών, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να της σβήνει κεράκια σε μία μίνι τούρτα και να ανεβάζει βίντεο στο instagram.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Φάρλι να ποζάρει στο φακό και μπροστά της να έχει μια τούρτα ειδικά φτιαγμένη για σκύλους και τέσσερα κεράκια, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτησή του γράφει: «Για την πιο γλυκιά σκυλίτσα του κόσμου», ενώ στη συνέχεια διευκρινίζει πως: «Μην τρομάξετε, η τούρτα είναι superfood dog cake».

Το βίντειο του Στέφανου Κασσελάκη με τα γενέθλια του σκύλου του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

