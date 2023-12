Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: αποχώρησε ο Νίκος Μπελαβίλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε μακροσκελή του ανάρτηση για τους λόγους που αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.

-

Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την αποχώρηση της "Ομπρέλας" αλλά και της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου.

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, ένα από τα σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μπελαβίλας, γνωστοποίησε την αποχώρηση του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μπελαβίλας αναφέρεται στη διάσπαση του κόμματος, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «δεν πάει άλλο», ενώ αναφέρεται στην πολύχρονη πορεία του στην Αριστερά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μπελαβίλα

"Αγαπημένες μου συντρόφισσες και σύντροφοι δεν πάει άλλο. Το πάλεψα πολύ, δεν θέλησα να υπογράψω κείμενο αποχώρησης. Μεγάλωσα με τους απόηχους δύο τρομερών βίαιων διασπάσεων, της Τασκένδης του ’55 και αυτής του ’68. Έπειτα είχα την τύχη να ζήσω τις μεγάλες διασπάσεις της νεολαίας, ο ίδιος του «Ρήγα Φεραίου» και της Β’ Πανελλαδικής, και δίπλα μας οι φίλοι, οι συγκάτοικοι των φοιτητικών χρόνων τις δικές του, της ΚΝΕ και της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, των οργανώσεων της εκτός Αριστεράς. Για όσες και όσους αγνοείτε εκείνες τις μικρές ιστορίες, όλη η Μεταπολίτευση είναι ένα μεγάλο θέατρο διασπάσεων, διαγραφών, αποσχίσεων.

Οι πάντες γνωρίζαμε την αλήθεια που οι “άλλοι” αγνοούσαν. Η επιβολή της “δικής” μας αλήθειας γινόταν με ξύλο στις συνελεύσεις, στα αμφιθέατρα, στις αφισοκολλήσεις, στις συγκεντρώσεις και στις διαδηλώσεις. Ποιος θα πάρει το μικρόφωνο, ποιος θα καλύψει το σύνθημα του αντιπάλου, ποιος θα επιβληθεί στο συνδικάτο, στη λέσχη, στο σύλλογο. Μιλάμε για την Αριστερά βεβαίως, κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική. Όσες και όσοι δεν το έχουν ζήσει, δεν ξέρουν τι πάει να πει διάσπαση. Έπειτα ΕΑΡ-ΚΚΕεσωτ-Α.Α, ΣΥΝ-ΚΚΕ, ως τις μαζικές αποχωρήσεις την εποχή του 2010 και του 2015.

Τόσο η βία, άλλοτε άγρια φυσική, σωματική και σήμερα λεκτική στο διαδίκτυο, όσο και η κατοχή του αλάθητου των “φωτισμένων” είναι χαρακτηριστικό ενός φανατισμού της Αριστεράς που έρχεται από τους μακρινούς καιρούς των επαναστάσεων. Δεν ξεπερνιέται. Εμπεριέχεται στον γενετικό κώδικα όλων των συλλογικοτήτων που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο τους τελευταίους τρεις αιώνες. Την ξαναβρίσκουμε ακριβώς την ίδια στις αρχέγονες διαμάχες χιλιετιών των θρησκευτικών αιρέσεων και σεχτών που επιβιώνουν ακόμη.

Πολύ μεγάλος λοιπόν στην ηλικία και στο νου για άλλη μία διάσπαση. Πολύ μεγάλος για να διεκδικώ το αλάθητο.

Να μην πολυλογούμε: Δεν πάει άλλο! «Σπίτι μου» όπως λέγαμε παλιά. Εκεί υπάρχουν πολλά-πολλά να γίνουν. Στο πανεπιστήμιο, στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη αλληλεγγύη, στην προστασία μνημείων, στον Πειραιά. Ο καθείς εφ’ ώ ετάχθη. Τουλάχιστον έχοντας την αίσθηση ότι προσφέρεις κάτι στην κοινωνία… και γλυτώνεις στον ψυχίατρο.

Στρατολογήθηκα στην Αριστερά τον Σεπτέμβριο του 1974. Και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω για αλλού. Ο αποχαιρετισμός αφορά τα όπλα του κομματικού μέλους. Όχι του αριστερού πολίτη. Καλή αντάμωση, και θα υπάρξει κάποτε.

ΥΓ Δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά είναι προφανές ότι ανοησίες και κακά σχόλια θα λήξουν αυτή την ωραία σχέση “φίλων” που έχουμε εδώ για όποια/όποιον το επιχειρήσει".





Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Χαρίτσης: Ο Κασσελάκης ήρθε σαν “Μεσσίας” και απαξίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Ο Μητσοτάκης στο TikTok με καπέλο και σκέιτ (βίντεο)