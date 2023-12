Πολιτική

“Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ”: Η τροπολογία, τα έργα και η κόντρα για τον Μπακογιάννη

“Πυρ ομαδόν” από την αντιπολίτευση για την τροπολογία που μεταβάλλει το καθεστώς της “Ανάπλαση Αθήνα”, αφαιρώντας την Διοίκηση από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Τι απαντά ο Κώστας Μπακογιάννης.

Η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τα λεγόμενα «πάρκα τσέπης» σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας είναι μερικά από τα έργα της εταιρίας «Ανάπλαση Αθήνα».

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και «άναψε φωτιές», μετατρέπεται σε «Ανάπλαση Α.Ε.», θα αναλαμβάνει έργα σε όλη την επικράτεια και επικεφαλής της που θα ασκούν την εποπτεία της, δεν θα μετέχουν ο Δήμαρχος και ο Δήμος Αθηναίων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά τέσσερα συναρμόδια υπουργεία.

Λάβρος εμφανίστηκε με ανάρτηση του στα social media o νέος Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση περιφρονεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση και «εκδικείται» τους πολίτες της Αθήνας για τις επιλογές της στις εκλογές, αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Η σκανδαλώδης τροπολογία δεν πρέπει να περάσει. Η εταιρία του Δήμου Αθηναίων "Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.", που έτρεξε τον "μεγάλο περίπατο" της Πανεπιστημίου, την Βασιλίσσης Όλγας και πολλά άλλα ...έργα, αλλάζει χέρια "νύχτα". Περνάει εξ ολοκλήρου στην Κυβέρνηση. Μέχρι τώρα, ο Δήμος της Αθήνας ορίζει ως Πρόεδρο της τον εκάστοτε Δήμαρχο Αθηναίων και η εκπροσώπηση του Δήμου είναι 7 από τα 11 μέλη στο ΔΣ (3 εκ των οποίων από την παράταξη του), ενώ ο Δήμαρχος υποδεικνύει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με τη χθεσινή νυχτερινή τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, η κυβέρνηση πετάει έξω από το ΔΣ τόσο τον Δήμαρχο Αθηναίων από πρόεδρο του ΔΣ, όσο και τα μέλη του ΔΣ που προέρχονται από τον Δήμο.

Σημειώνεται ότι στην αρχική μορφή του ο ν. 4539/2018 δεν προέβλεπε ότι πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Προστέθηκε με νόμο της ΝΔ (άρθρο 59 ν. 4663/2020). Ο λόγος νομίζω είναι προφανής. Όπως και ο λόγος που καταργείται τώρα που άλλαξε η δημοτική αρχή. Πρόκειται για μια καθεστωτική αντιμετώπιση της πρωτεύουσας της χώρας, που δεν πρέπει να περάσει. Πρόκειται για μια άκρως καθεστωτική αντίληψη, που δεν διστάζει να εκδικηθεί τους πολίτες της Αθήνας γιατί δεν εξέλεξαν τον εκλεκτό της Κυβέρνησης . Είναι προφανές επίσης πως με την απόφαση αυτή επιχειρείται να ματαιωθεί ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος που η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να διενεργήσει στην εταιρεία αυτή και στα πεπραγμένα της. Καλώ τον Πρωθυπουργό να πάρει τώρα πίσω τη σκανδαλώδη αυτή τροπολογία».

Απαντώντας, ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει σε δήλωση του «Επειδή ορισμένοι αφήνουν κάποια άθλια και χυδαία υπονοούμενα. Ο κ. Δούκας, μετά από τόσες ενημερώσεις που του έχουμε κάνει, θα όφειλε πλέον να γνωρίζει πως η Ανάπλαση Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έργο της Πανεπιστημίου. Για λόγους αρχής, καλωσορίζω τον όποιο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. Είναι ευπρόσδεκτος. Όπου θέλει, όπως τον θέλει, όποτε τον θέλει. Σε λίγες μέρες, άλλωστε, ο κ. Δούκας θα παραλάβει έναν δήμο πιο εύρωστο και πιο τακτοποιημένο από ποτέ. Κρίμα, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε διαφωνήσει πολιτισμένα, χωρίς να θίγονται συνειδήσεις και χωρίς να μεσολαβούν φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Θα περιμένω μια συγγνώμη κι ας αργήσει».

Σε νεότερη ανάρτηση του, ο κ. Δούκας αναφέρει «H ίδια κυβέρνηση που όρισε πρόεδρο της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνα ΑΕ» τον κύριο Μπακογιάννη, η ίδια αποφασίζει να με βγάλει εμένα από πρόεδρο και να πετάξει έξω και όλους τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια απολύτως καθεστωτική αντίληψη. Είναι μια τροπολογία σκανδαλώδης η οποία δεν πρέπει να περάσει. Θα είναι ένα πλήγμα ανεπανόρθωτο συνολικά για την αυτοδιοίκηση και μια εκδίκηση στους Αθηναίους και τις Αθηναίες που με τίμησαν με την ψήφο τους».

Έντονη κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Υπουργό Πολιτισμού να διευκρινίζει ότι διευρύνεται το πλαίσιο της εταιρίας. Μιλώντας στον Real FM, η Λίνα Μενδώνη τόνισε πως αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο και πως σε κάθε περίπτωση τα πεπραγμένα του καθενός μπορούν να ελεγχθούν είτε με το Α ειτε με το Β θεσμικό πλαίσιο.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Στέφανος Κασσελάκης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, «Όσο ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν της οικογένειας, κατείχε τη θέση του Προέδρου της δημοτικής εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.». Τώρα που δεν είναι, ο Κ.Μητσοτάκης τον πετάει έξω με τροπολογία της τελευταίας στιγμής! Η νέα δημοτική αρχή είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρούσε σε διαχειριστικό έλεγχο στα πεπραγμένα του κ. Μπακογιάννη για τον Μεγάλο Περίπατο της Πανεπιστημίου και για άλλους «περιπάτους» με οσμή σκανδάλου. Όταν η Οικογένεια χάνει την εξουσία, βρίσκει άλλο δρόμο αυτοπροστασίας: Γίνεται καθεστώς. Ιδίως αν πρόκειται να καλύψει εκλεκτό μέλος της».

Έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε και στην Βουλή, ανάμεσα στον Υπουργό Επικρατείας και στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ο Μάκης Βορίδης αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν «Πρέπει να αφήσουμε τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμαρχο Αθηναίων, επικεφαλής ενός οχήματος που πλέον ασχολείται με το σύνολο των αναπλάσεων στην επικράτεια;».

«Επί της ουσίας παίρνετε από τον δήμο της Αθήνας μια εταιρεία η οποία εκτελεί έργα ύψους 45 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν τον δήμο της Αθήνας. Τι θέλετε να πείτε στον λαό των Αθηνών; Ότι σέβεστε τη λαϊκή ετυμηγορία; Επειδή ο κ. Δούκας δεν έχει “μπάρμπα στην Kορώνη” και “μπάρμπα στο Μαξίμου”, εκδικείστε τον λαό των Αθηνών; Ντροπή σας!», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων ό,τι «καταψηφίζει την απαράδεκτη κυβερνητική τροπολογία για την “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε”, που πετάει έξω από τη διοίκηση την εκπροσώπηση του Δήμου Αθηναίων, προφανώς λόγω της αλλαγής της δημοτικής αρχής. Αντίστοιχα, το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει τη δημιουργία της συγκεκριμένης “αμαρτωλής” εταιρίας το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την κυβέρνηση ΝΔ το 2020. Σκοπός ύπαρξης αυτής της εταιρίας ήταν και παραμένει -κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα τα προηγούμενα χρόνια- να αποτελεί ένα εργαλείο για την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων μεγάλων ομίλων του τουρισμού, του εμπορίου, της εστίασης στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, μέσω αναπλάσεων και μεγάλων έργων».

«Φέρνετε νύχτα μία τροπολογία για να τιμωρήσετε τον κόσμο που ψήφισε διαφορετικά», είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά.

