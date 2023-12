Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους - Η νέα διορία

Μέχρι πότε μπορούν να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας εμπρόθεσμα, ώστε να αποφύγουν τα "τσουχτερά" πρόστιμα οι ιδιοκτήτες των οχημάτων,

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, "Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων.

Όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η νέα ημερομηνία είναι οριστική και δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.

Αναφερόμενος στην νέα προθεσμία, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «αποφασίσαμε να παρατείνουμε την εμπρόθεσμη εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων για το 2024 προκειμένου οι συμπολίτες μας και κάθε ελληνικό νοικοκυριό που διαθέτει όχημα, να προγραμματίσουν την κάλυψη των υποχρεώσεών τους με μεγαλύτερη άνεση».

Εάν δεν πληρωθούν εμπρόθεσμα, ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με πρόστιμο ίσο με το ποσό των τελών κυκλοφορίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε «Αποφασίσαμε να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, για την πληρωμή τους, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2024. Για ένα δίμηνο ακόμα. Κατόπιν, η Κυβέρνηση θα προτείνει ένα καινούργιο σύστημα, με βάση το οποίο δεν θα υπάρχει αμέσως, εάν δεν πληρωθούν τα τέλη προσαύξηση 100%, αλλά μια σταδιακή προσαύξηση ανάλογα με την καθυστέρηση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου».

Πέρυσι επίσης είχε δοθεί προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Παράλληλα όσοι είχαν αποφασίσει να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία το όχημά τους, θα έχουν δύο επιπλέον μήνες έως τις 29 Φεβρουαρίου να το σκεφτούν και ή να αλλάξουν γνώμη ή να το κάνουν δύο μήνες αργότερα χωρίς κόστος.

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας γίνεται με ψηφιακό τρόπο μέσω της ΑΑΔΕ, με κωδικούς taxisnet ή και χωρίς με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

