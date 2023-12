Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ: Ανοίγει εστιατόριο όπου θα δουλεύουν μόνο ρομπότ

Ποια τα εδέσματα που θα ετοιμάζει για τους πελάτες η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες της εστίασης μηχανικά.

Όπως έγινε γνωστό ανοίγει τις πόρτες του στην Καλιφόρνια το πρώτο εστιατόριο που είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ρομποτικά αλλά και ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρετούν τους πελάτες από τη λήψη της παραγγελίας, τη δημιουργία του φαγητού μέχρι και την παράδοση του. Πρωταγωνιστής είναι το τελευταίο μοντέλο του Flippy, ενός ρομποτικού συστήματος με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που μαγειρεύει. Το Flippy έκανε την εμφάνιση του το 2017 και αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανό στις κουζίνες.

Το Flippy δημιούργησε η εταιρία Miso Robotics που αποτελεί θυγατρική της Cali Group η οποία αποφάσισε να ανοίξει το εστιατόριο Cali Express στο οποίο εκτός από το Flippy που θα φτιάχνει κοτομπουκιές, τηγανητές πατάτες και άλλα φαγητά, θα υπάρχει και δεύτερος βοηθητικός ρομποτικός μηχανισμός που θα φτιάχνει μπέργκερ ενώ τις παραγγελίες θα παίρνει το αυτόνομο βιομετρικό σύστημα PopID.

Η Cali Group αναφέρει ότι ευελπιστεί πώς το νέο της εστιατόριο θα «αποτελέσει μια έμπνευση για τις κουζίνες τεχνητής νοημοσύνης και τους επόμενης γενιάς επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης».

