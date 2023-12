Κοινωνία

Δολοφονία στο Περιστέρι: Ανακρίνεται ο γιός του θύματος

Που και πως συνέβη η τραγωδία. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Θανάσιμα τραυματισμένος βρέθηκε ένας 62χρονος άνδρας από το Ουζμπεκιστάν, με ελληνική υπηκοότητα.

Ο άνδρας έχει δεχθεί πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο σπίτι του, στο Περιστέρι.

Οι αστυνομικοί έχουν ενδείξεις για πατροκτονία, με δράστη τον 35χρονο γιο του θύματος, που προσήχθη και ανακρίνεται.

Παρούσα την στιγμή της τραγωδίας ήταν η 66χρονη σύζυγος του θύματος και μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

