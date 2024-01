Κόσμος

Τροχαίο στην Κύπρο: Βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξεκληρισμός ολόκληρης οικογένειας που επέστρεφε από τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα από το θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο ξεκληρίστηκε μία οικογένεια.

Δύο αδέρφια, η γιαγιά και ο παππούς τους επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο κινείτο στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών. Τα παιδιά είχαν γιορτάσει την Πρωτοχρονιά οικογενειακά και επέστρεφαν τους παππούδες τους στο σπίτι τους.

Το όχημα ενός οδηγού από τη Συρία έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας, προκαλώντας ακαριαίο θάνατο των δύο αδερφών, 17 και 27 ετών και των παππούδων τους, 72 και 74 ετών.

Το αυτοκίνητο της οικογένειας έστριβε δεξιά, όταν το όχημα του 44χρονου, το οποίο κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς παραβιάζοντας το φανάρι που υπάρχει στο σημείο «καρφώθηκε» πάνω τους.

Οι τέσσερις σοροί ανασύρθηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής, ενώ ο 44χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και συνελήφθη, νοσηλευόμενος φρουρούμενος.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου συνεχίζονται.

